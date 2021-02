Anzeige Bogotto V331 Pro Tour Endurohelm mit Sonnenvisier im Unboxing

Der Bogotto V331 Pro Tour ist ein Endurohelm mit einer Außenschale aus hochresistentem Thermoplastik und mit verstellbarem Schirm. Ein klares Visier ist im Lieferumfang enthalten und natürlich kommt es mit Pinlock-Vorbereitung – es kann also ein Antibeschlag-Innenvisier angebracht werden. Das war es aber noch nicht in Sachen Sicht und Schutz, denn der V331 Pro Tour ist auch mit einem integrierten Sonnenvisier ausgestattet. Das lässt sich per Schieberegler links unten am Helm hoch und runterklappen.

Der Kinnriemen ist mit einem Doppel-D-Verschluss versehen. Belüftungsöffnungen hat der Endurohelm im Mund- und Kinnbereich, an der Stirn sowie am Hinter- und am Oberkopf. Das Futter lässt sich herausnehmen und ist waschbar. Die Wangenpolster sind mit einem Notfallsystem ausgerüstet. Sie lassen sich – so es notwendig sein sollte – mit einer Lasche von außen lockern, um den Helm leichter abzuziehen.

Den Bogotto V331 Pro Tour gibt es in den Größen XS, S, M, L, XL und XXL. In Größe M wiegt er 1.530 Gramm (+/-50 g). Fünf Farben stehen zur Auswahl: Schwarz/Grau, Gelb, Rot, Rot/Blau sowie Orange. Er erfüllt die ECE-Norm 22:05.