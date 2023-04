Unboxing Course Two Seasons 3.0 von XLMoto Wasserdicht und warm: Jacke und Hose für 160 Euro

Das Two Season 3.0 von Course ist ein sportliches Motorradset mit einer wasserdichten Außenschicht und einer abnehmbaren Wärmeschicht. Diese schlichte Kombination hält den Fahrer von Frühling bis Herbst sicher, warm und trocken. Das Set besteht aus ebenfalls einzeln erhältlichen Course Two Seasons 3.0 Jacke und der passenden Hose.

Course Two Seasons 3.0 Jacke

Die Course Two Seasons 3.0 Jacke von XLMoto besteht aus einem 600D-Polyester, das wasserdicht beschichtet ist. Belüftungen für die warmen Tage findet man an den Ärmeln, im Winter sorgt ein herausnehmbares, langärmeliges Thermofutter für Behaglichkeit. Für Komfort sorgt ein Fleecekragen und verstellbare Ärmel- und Taillenweite.

Sicherheit bieten reflektierende Aufnäher und serienmäßige CE EN 1621-1 Protektoren an den Schultern und Ellenbogen. Für den Einsatz eines Rückenprotektors ist die Course vorbereitet. Neben den zertifizierten Protektoren ist komplette Two Seasons 3.0 nach der Schutzklasse A als persönliche Schutzausrüstung homologiert. Einzeln ist die Course von XS bis 3 XL und für 94,99 Euro zu haben.

Course Two Season 3.0 Hose

Der untere Teil der Textilkombi für 159,99 von Course stellt die Two Seasons 3.0 Hose mit serienmäßigen Hosenträgern. Das Obermaterial ist ein 600D-Polyester mit wasserdichter Beschichtung. Wie in der Jacke sorgt ein Thermofutter für ein erweitertes Einsatzfenster bei unterschiedlichen Temperaturen. Mittels eines Verbindungsreißverschlusses werden Jacke und Hose verbunden.

Über einen Gürtel mit Klettverschluss ist die Taille in der Weite verstellbar, die Klettverschlüsse an den Knöcheln sind mit einem Reflektor benäht. Stretchzonen an den Knien erhöhen den Tragekomfort.

Sicherheit bieten Knie- und Hüftprotektoren mit der Normierung CE EN 1621-1, die gesamte Hose ist nach der Schutzklasse A als persönliche Schutzausrüstung zertifiziert.

Die Course Two Seasons 3.0 ist einzeln für 89,99 Euro in den Größen XS bis 3XL zu haben.

