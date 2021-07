Anzeige Der REV’IT! Sand 4 H2O Kollektion Neue Abenteuer-Kollektion für Männer und Frauen

Die Sand 4-Kollektion ist die Summe ihrer Komponenten, die so konzipiert wurden, dass sie optimal miteinander agieren – die "4.0"-Version präsentiert sich mit Optimierungen, die sich aus vielen Generationen der Weiterentwicklung und Verbesserung ergeben. Eine Jacke, die sich an die Bedürfnisse ihres Trägers anpasst: schützende Materialien in der äußeren Schicht, mit durchdachtem Design bei der Belüftung bis hin zum wasserdichten Stretch-Destination-Futter. Eine Hose, die perfekt zur Jacke passt, und zwei Handschuhversionen – die Sand 4 und die Sand 4 H2O – die dem Motorradreisenden die Flexibilität geben, die er bei seinen Reisen in der freien Natur benötigt.

Sand 4 H2O Jacke

Die Welt des Adventure Riding entwickelt sich kontinuierlich weiter, und dies tut auch unser Flaggschiff, die ADV-Jacke. Die Sand 4 H2O Jacke kommt nicht nur mit Funktions-Updates wie einem herausnehmbaren und separat zu tragenden wasserdichten Innenfutter, sondern auch mit einem herausnehmbaren Thermo-Futter für den Ganzjahreseinsatz, mit CE-Level 2 SEEFLEX™-Protektor an den Schultern und Ellbogen und viele weitere Features.

Nicht zu vergessen das leichte und hoch abriebfeste Außenmaterial, mit raffiniertem Schnitt an der Taille, der den Komfort und die Passform verbessert, sowohl auf als auch neben dem Bike.

Die Sand 4 Hose – das komplette Paket

Wie bei jedem Top-Adventure-Anzug wird eine hervorragende Jacke mit einer ebenso leistungsstarken Hose kombiniert.

Die Sand 4 H2O Hose passt selbstverständlich in Funktion, Komfort und Style zur Sand 4 H2O Jacke und repräsentiert mit ihr zusammen die Top-Liga des modernen Adventure-Outfits.

Die Hose ist vielseitig einsetzbar und verfügt über ein wasserdichtes und herausnehmbares Innenfutter, ein herausnehmbares Thermofutter, CE-zertifizierte Protektoren an Hüfte und Knien und zahlreiche Verstellmöglichkeiten für die individuelle Passform. Und damit nicht genug, es gibt noch viele weitere Features zu entdecken.

Der Sand 4 Handschuh rundet das Outfit ab

Das Fahren auf und abseits der Straße erfordert ein enges Zusammenspiel zwischen Fahrer und Motorrad. Jedes noch so kleine Feedback von der Straße oder dem Trail ist eine wichtige Information, die Du für die volle Kontrolle brauchst. Dabei helfen Dir Handschuhe, die Dir Schutz bieten, ohne Dich einzuschränken.

Die Sand 4-Handschuhe vervollständigen die Sand 4 H2O-Ausstattung und bieten großzügige Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig bestem Schutz auf Deinen ausgedehnten Adventure-Touren.

Weitere Details zur Sand 4 Kollektion für Herren und Damen finden Sie unter www.revitsport.com