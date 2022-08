Erstklassige und belüftete GORE-TEX Jacke Das Dominator 3 GTX Outfit von REV’IT!

REV’IT! stellt das Dominator 3 GTX Outfit vor.

Die Dominator 3 GTX kommt mit verbesserter Belüftung, Wasserdichtigkeit und Verfeinerungen in jedem Konstruktionsdetail, um ihre Leistungsfähigkeit und ihren Tragekomfort zu optimieren für den Fahrer, der das Beste vom Besten will. Die vollständig wasserdichte Motorradjacke verfügt über das bewährte 3L GORE-TEX Laminat in einem aktualisierten, klaren Design. Den abnehmbaren Sturmkragen, der deinen Hals und Nacken vor Regen und Wind schützt, verstaust du in der Rückentasche, wenn du ihn nicht benötigst. Da wir keinen Stein auf dem anderen lassen wollten, haben wir die Stretchbündchen ebenfalls abnehmbar gemacht. Sie blockieren das Einströmen von kalter Luft in die Jackenärmel.

Das Dominator 3 GTX Outfit

Mit dem Dominator 3 GTX Outfit erwartet dich das Beste vom Besten. Unsere Abenteuerkombination der Spitzenklasse ist bereit, dich rund um die Welt zu bringen oder auf die Straßen, die du noch entdecken musst. Genieße die Freiheit und die Gewissheit, dass du rundum geschützt bist und dich auf Funktionalitäten verlassen kannst, die dich auf einen Berggipfel führen oder durch die Wüste. Und alles dazwischen.

Erstklassige GORE-TEX Jacke für Motorradabenteurer.

Kein Berg zu hoch, kein Tal zu heiß. Mit der laminierten GORE-TEX 3L REV’IT! Dominator 3 GTX Motorradjacke bist du bestens gerüstet. Sie ist mit den richtigen Funktionen für jedes Abenteuer ausgestattet: abnehmbarer Nierengurt, CE-zertifizierte Protektoren, ein strapazierfähiges Gurtband und vieles mehr. Bleib trocken, erfrischt und abenteuerlustig.

Laminierte GORE-TEX Hose für Abenteurer.

Mit unserer erstklassigen, wasserdichten Dominator 3 GTX Hose meisterst du jedes Abenteuer, egal wo du bist. Sie ist ausgestattet mit dem hervorragenden 3L GORE-TEX Laminat, Schutz an den richtigen Stellen und einer Belüftung, die dich jederzeit abkühlt. Mit dieser vielseitigen Hose für mehrere Jahreszeiten genießt du alles, was viel und wenig befahrene Straße zu bieten haben.

Wasserdichter Vollleder-Handschuh für alle Abenteurer.

Den Dominator 3 GTX Handschuh haben wir gemacht, damit du damit die Welt umrunden kannst. Er eignet sich perfekt für alle Wetter, denen du unterwegs on- oder offroad begegnen könntest. Deine Hände sind geschützt und fühlen sich wohl bei jedem Dreh am Gas.

