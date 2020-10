Held Slade II Einteilige Kombi komplett neu aufgelegt

Die neue einteilige Lederkombi Held Slade II bietet einen Materialmix aus Känguru- und Rindsleder. Titanium-Schutzkappen an Schultern, Ellenbogen und Knien kennzeichnen die sportlich geschnittene Rennkombi. Für mehr Tragekomfort sorgen Aramid-Stretcheinsätze unter den Armen, in den Kniekehlen und dem Schrittbereich. Das gleiche Ziel verfolgen Lederstretch-Einsätze im Rücken, an der Schulter und über dem Knie sowie Bündchen aus Stretchmaterial. Für Kleinutensilien gibt es eine Brustinnentasche.

Jede Menge Protektoren

Die Crashzone im Oberschenkelbereich präsentiert sich nahtfrei, alle gesetzten Nähte sind als Sicherheitsnähte ausgelegt. Am Gesäß ist das Leder gedoppelt. Zur Sicherheitsausstatung zählen zudem ein Rückenprotektor, ein Steißbeinschutz, Hüftprotektoren, Protektoren an Schultern und Ellenbogen sowie höhenverstellbare Knieprotektoren. Noch mehr Schutz bieten nachrüstbare Protektoren für den Brust- und Rippenbereich. Vorgerüstet mit dem Held-Clip-in-System kann auch eine Airbagweste integriert werden.

Perforierte Ledereinsätze im Brustbereich sorgen für Frischluft, der lange Air-Vent-Frontreißverschluss dient zur Klimaregulierung. Knieschleifer, ein herausnehmbares Futter und ein Rückenhöcker komplettieren die Ausstattung des Held Slade II.

Held

Das Angebot der Held Slade II umfasst die Farbkombinationen Schwarz, Schwarz-Weiß-Rot und Schwarz -Weiß. Zu haben sind Größen von 46 bis 60 sowie zahlreiche Lang- und Kurzgrößen. Die Preise für die neue Held Slade II-Kombi starten bei knapp 1.000 Euro.