KTM Terra Adventure Der Fahreranzug für Markentreue

Der Fahreranzug Terra Adventure von KTM setzt auf eine Kombination aus Jacke und Hose. Die Terra Adventure-Jacke besteht aus mehreren Schichten. Dazu zählen eine zu 100 Prozent wasserdichte, abnehmbare Hülle (die an der Vorderseite angebracht oder zusammengefaltet ist und in der Rückentasche verstaut werden kann) sowie ein herausnehmbares und unabhängiges Thermal-Futter. Verbunden werden die einzelnen Lagen mit der Hauptjacke per Clips und Reißverschlüssen. Für Sicherheit sorgen SAS-TEC-Schulter- und Rückenprotektoren. Optional lassen sich noch Protektoren im Brust- und Rückenbereich nachrüsten.

Umfangreiches Belüftungssystem

Um Hitzestaus vorzubeugen besitzt die Terra Adventure-Jacke ein umfangreiches Belüftungssystem. Zieht man an den vorderen Laschen, öffnet man damit die Einsätze an der Brust, während die oberen Laschen die hinteren Schulter-Öffnungen freisetzen. Und wenn die Temperaturen weiter steigen, kann der Fahrer noch mehr Frischluft zuleiten, indem er den entsprechenden Einsatz am Rücken aufrollt.

KTM

Die Jacke verfügt zudem über drei Taschen, zwei vorne, wovon eine abnehmbar und eine andere wasserdicht ist und eine große am Rücken. Ein weich umrandeter Kragen und einstellbare Weitenverstellung an den Ärmeln sorgen für perfekten Sitz. Dank einer Tasche und einer Schlauchführung ist die Jacke außerdem auf die Verwendung eines optionalen Trinkrucksacks vorbereitet, während die schwarze und orange Farbgebung auch reflektierende Elemente für eine bessere Sichtbarkeit beinhaltet.

Hose mit ähnlichem Konzept

Passend zur Jacke liefert KTM auch eine Terra Adventure-Hose aus robustem Stoff und einer reißfesten Ripstop-Konstruktion. Auch die Hose setzt auf einen Drei-Lagen-Aufbau mit herausnehmbarem wasserdichten Futter und ebenfalls entnehmbarem Thermofutter. Für Frischluft sorgen hier große Klappen vorn auf den Oberschenkeln. SAS-TEC-Protektoren finden sich an Hüfte und Knien, während die Knie zusätzlich durch ein Element aus Leder geschützt werden. Weitenverstellungen am Hosenbund und den Beinabschlüssen sowie ein Gürtel sorgen für optimale Passform.

Die Jacke ist in Größen von S bis 3XL zu haben und kostet rund 490 Euro. Ebenfalls in Größen von S bis 3XL ist die Hose im Angebot. Hier liegt der Preis bei rund 340 Euro. Einzig verfügbare Farbkombination ist Schwarz-Orange – ist ja schließlich eine Kombination von KTM. Kaufen dürfen aber auch Fahrer anderer Marken.

Fazit

Mit der Terra Adventure-Kombination bietet KTM einen Fahreranzug, der jedes Motorradabenteuer bei jedem Wetter mitmachen soll. Die Ausstattung ist umfangreich, die Farbgebung KTM-orientiert. Der Preis von knapp 830 Euro liegt auf Wettbewerbsniveau.