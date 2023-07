Sehen und gesehen werden ist für die meisten von uns nicht ganz unwichtig – auch wenn wir das vielleicht nicht gerne zugeben. Wer vorm Straßencafé oder am Motorradtreff "bella figura" machen will, sollte auf ein stilsicheres Outfit achten. Erst recht, wenn es mit der Maschine ins Büro geht und man keine Zeit mit Umziehen verschwenden will – aus dem Sattel an den Schreibtisch, sozusagen. Was also trägt der Gentlebiker auf seiner RnineT, Bonneville, Road King oder Z900RS? Wer die folgenden Kriterien berücksichtigt, kann bei der Wahl seiner Kleidung nicht mehr viel falsch machen.