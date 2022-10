MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 31 Motorradjeans und Co.

Von Motorradjeans, Motorradhoodies, Flanellhemden bis zu Softshelljacken und Motorradleggins gibt es mittlerweile zig Möglichkeiten, Freizeitlook mit Schutz zu verbinden. Aber können die Klamotten dieses Versprechen auch halten?

Im Gespräch mit den Service-Redakteuren Tobias Beyl und Mona Pekarek diskutiert Reiseredakteur und MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige außerdem über die Tourentauglichkeit der Klamotten. Tobias und Mona berichten darüber hinaus, wie sie im letzten Produkttest 18 Jeans auf einer Landebahn und mit einer Machete malträtiert haben. In der Folge erklären beide nochmal praxisnah die mittlerweile gültigen Normen für Schutzbekleidung und worauf man bei der Anprobe achten sollte. Wer den erwähnten Test komplett lesen möchte, findet ihn in MOTORRAD Ausgabe 18/2022, einen Test vom letzten Jahr gibt es online gratis.

Und hier findet ihr den im Podcast ebenfalls angesprochenen Test der Motorradleggins.

PS: Erlebe den EICMA-EFFECT live in Mailand. Vom 08. bis 13. November könnt ihr die Mailänder Motorradmesse live erleben.

Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf https://www.eicma.it/en/

Ci vediamo!

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.