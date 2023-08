Die Kombination ist in Schwarz und grau-schwarz erhältlich und besteht aus AA-zertifiziertem Airguard 500D Außenmaterial. Im Inneren der Kombination kommt atmungsaktives Mesh-Futter zum Einsatz, das die einströmende Luft im Inneren Jacke optimal verteilt. Dank der herausnehmbaren GORE-TEX Membranen in Jacke und Hose kann die Kombination sehr flexibel eingesetzt werden. Die Membranen können nämlich sowohl über als auch unter der Jacke oder Hose getragen werden. Damit ist man bei Regen und Wind besonders effektiv geschützt. Große Belüftungsöffnungen sorgen für die nötige Kühlung bei höheren Temperaturen, sodass auch Abenteuern im Sommer nichts im Wege steht. Zusätzlich kommen Belüftungs-Reißverschlüsse in Front, Rücken und Armen zum Einsatz. Level 2 Protektoren von D3O an Schultern, Ellbogen und Knien bieten Schutz an sturzgefährdeten Stellen. 4 Außen- und 3 Innentaschen bieten genügend Platz, um alle wichtigen Reiseutensilien stets griffbereit zu haben.