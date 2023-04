Bogotto MX-7 G Motocross-Stiefel Offroad hat sich noch nie so bequem angefühlt

Motocross ist ein aufregender Sport, bei dem es auf Geschwindigkeit und technisches Können ankommt. Leider ist dies auch mit einem erhöhten Verletzungsrisiko verbunden. Eine Ausrüstung, auf die man sich verlassen kann, ist daher unerlässlich. Die Bogotto MX‑7 G sind leistungsstark und komfortabel. Bei der Entwicklung hat man sich klar an den Bedürfnissen von Motocross-Fahrern orientiert und ein Produkt geschaffen, welches die hohen Anforderungen mit Bravour meistert, ohne dabei das Budget zu sprengen. Beim Motocross sorgen Schotter und Schlamm für schwierige Streckenverhältnisse. Den Fahrern wird bei diesem kraftraubenden Sport alles abverlangt. Um den Fokus auf der Strecke zu behalten, darf nichts die Konzentration stören. Mit einem guten Paar Motorrad-Stiefel an den Füßen lässt sich die gesamte Aufmerksamkeit voll auf das Wesentliche lenken. Deshalb verfügen die MX-7 G über eine ergonomische Passform und vier Verschlussschnallen – das sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz.

Maximale Sicherheit und Komfort

Um die ungeheuren Kräfte, die bei einem Sturz auf Knochen und Gelenke an Fuß und Bein einwirken abzudämpfen, sind diese Bereiche beim MX-7 G mit Verstärkungen versehen. Der Schienbeinschutz verleiht dem Schaft eine hohe Steifigkeit und schützt das gesamte untere Bein vor Verletzungen. Das Schutzelement am Knöchel verhindert Verletzungen der filigranen Knochen am Fuß und ist praktischerweise austauschbar. Die Verstärkungen im Bereich der Zehen und Fersen runden den umfassenden Schlagschutz des MX-7 G ab.

Auch ein Hitzeschutz darf nicht fehlen: Die Innenseite des MX-7 G ist mit einem Material ausgestattet, das die Beine vor der Hitze des Motors und des Auspuffs abschirmt. Für einen sicheren Stand sorgt die Sohle: Diese ist geklebt, besonders widerstandsfähig und zudem mit einem Profil ausgestattet, das für mehr Stabilität und besseren Halt sorgt. Ein weiteres Highlight ist die Schaltverstärkung, die das Schalten erleichtert und die Haltbarkeit des Stiefels erhöht.

Fazit

Die MX-7 G von Bogotto bieten alle Eigenschaften, die gute Motocross-Stiefel brauchen. Mit einem umfassenden Schutz und einer sehr bequemen Passform sind sie die perfekte Wahl für jeden Motocross-Enthusiasten. Neben dem tollen Design und der guten Verarbeitung können sie zudem mit einem günstigen Preis überzeugen. Zu kaufen gibt es die Bogotto MX-7 G bei FC-Moto.