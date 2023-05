FLEXIBEL JEDEN MOMENT ERLEBEN Offtrack 2 H2O - Go get lost

Trau dich, loszulassen und dich dem Unbekannten zu stellen

Wenn du nicht sicher bist, wo du bist und nicht weißt, wohin es geht, zählt nichts anderes als die Fahrt. Keine E-Mails, keine Textnachricht – keine Benachrichtigungen. Nur du, deine Mitfahrer und die Strecke vor dir, und deine Neugierde, die den Weg weist. Es ist nicht das Ziel, das zählt; es geht um die Freiheit der spontanen Entdeckungen. Das Vertraute loslassen und das Unbekannte annehmen. Schalt also dein Telefon aus, verlass die Hauptstraße – runter von der Straße und raus aus dem Netz.

Lass die Hektik und den Trubel hinter dir

Gemacht, um deinen Bewegungen zu folgen, während du den Konturen des Geländes folgst. Sofort spürst du die Zweckmäßigkeit des geringen Gewichts und der angenehmen Passform des Offtrack 2 H2O – sie geben dir Vertrauen und machen überall Spaß. Mit dem herausnehmbaren, wasserdichten Hydratex-Futter mit doppelter Funktion, das sowohl unter als auch über der äußeren Schicht getragen werden kann, ermöglicht dir der Offtrack 2, dich nach Belieben zu kleiden.

Sinkt am Ende der Fahrt die Temperatur?

Nicht mehr, denn die clever designte, isolierende Thermofutterjacke des Offtrack 2 H2O, die separat getragen werden kann, hält dich angenehm warm, in diesen Momenten und bei Pausen zwischendrin. Halt dich warm und sei startklar für den Weg zurück nach draußen. Auch bei Fahrten, die sich anfühlen, als ob sie dich in einem Tag durch alle vier Jahreszeiten führen. Fahr unbeirrt weiter, wohl wissend, dass dich der Offtrack 2 H2O lächelnd durch jede Situation bringt, die Mutter Natur für dich bereithält – von Sonnenschein bis Schnee und alles, was dazwischenliegt.

Du hast die Kontrolle

Pass dich an, wenn sich die Bedingungen ändern, mit dem wandelbaren Drei-Lagen-Konzept. Verwende das Thermofutter oder lass es weg, zieh das wasserdichte Futter zwischen die äußere Lage und das Thermofutter. Oder zieh es schnell über die äußere Lage, um Wind und Nässe abzuhalten, wenn sich das Wetter verschlechtert. Oder zieh es einfach wieder aus, wenn das Wetter sich bessert. Die Tour ist erst zu Ende, wenn du es entscheidest – du hast die Kontrolle.

Nach konstant schlechtem Wetter könnte man fast die großen, schnell zu öffnenden Belüftungspaneele und die weiten Belüftungsreißverschlüsse vergessen, mit denen du in jedem Moment die volle Kontrolle über die Optimierung des kühlenden Luftstroms in den Anzug hast.

Du weißt, wohin es geht

Sich bei unvorhersehbaren Witterungsverhältnissen zu verirren, kann ein unangenehmes Szenario sein. Mit der Offtrack 2 H2O All-Wetter-Ausrüstung kannst du jedoch jeden Moment mit Flexibilität erleben. Konzentrier dich einfach auf die schönen Momente und gemeinsame unvergessliche Erlebnisse.

Um die Reise so angenehm wie das Ziel zu gestalten. Wo immer dies liegen mag, du kennst den Weg dorthin.

Go get lost.