Anzeige Pharao Torc WP Textiljacke ausgepackt Adventure neu definiert

Die Torc WP bietet nicht nur Schutz vor Wind und Wetter, sondern ist auf höchsten Tragekomfort ausgelegt. Möglichkeiten zur individuellen Weitenverstellung finden sich sowohl an den Ärmeln als auch am Jackenbund und am Kragen. Ist der Kragen geöffnet, kann er mithilfe eines verdeckt eingearbeiteten Magneten in seiner Position fixiert werden. Die wasser- und winddichten Clime-Max ® Membran und integrierter Sturmkapuze trotzt jedem Wetter. In Sachen Sicherheit punktet die Jacke mit Schulter- und Ellbogenprotektoren, Verstärkungen aus Cordura-Gewebe und einer Nachrüstoption für Rückenprotektoren. Mehrere praktische Taschen innen und außen bieten Dir Stauraum für Dein Smartphone und andere Kleinigkeiten.

Komfort & Ausstattung:

Reflektoren an Front, Rücken und Schulter

Direkt-Belüftung am Rücken

Weitenverstellung zur individuellen Passformoptimierung an Kragen, Ärmel- und Jackenbund

Extra hoher und weiter geschnittener Kragen

Kragen mit zusätzlicher Kordelzug-Weitenverstellung

Clime-Max ® Membran – wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Wasserabweisende Reißverschlüsse

Verbindungsmöglichkeiten Jacke und Hose durch kurzen Verbindungsreißverschluss

Verdeckt eingearbeiteter Magnet zur Fixierung des geöffneten und umgeschlagenen Kragens

Integrierte Sturmkapuze kann per Druckknopf auf dem Rücken fixiert oder optional im Kragen verstaut werden

2 Außentaschen, davon eine beidseitig zugängliche Einschubtasche mit Reißverschlüssen und eine große Kängurutasche mit Reißverschluss

1 Smartphonetasche innen

Protektoren:

Safe Max ® Schulter- und Ellbogenprotektoren Typ B (321198, 321200), Leistungsstufe 1, Bauart geprüft nach EN 1621-1

Rückenprotektor nachrüstbar

Material:

Außenmaterial: Textilgewebe (100 % Polyester)

Permanentes Netzfutter: 100 % Polyester