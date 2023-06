Die neue 3-teilige Hybridjacke Treton von Pharao ist der perfekte Begleiter für jeden Weg, jede Reise und jedes Abenteuer. Egal, ob die digitale Kompassnadel im Pharao-Logo nach Norden, Süden, Westen oder Osten weist – die Treton trotzt jeder Witterung. Hitze in der Sahara, Regen in Schottland, Kälte in Island – ein Konzept sichert alle Möglichkeiten.

Die neue Pharao Treton Hybrid kombiniert einzelne Regen-, Thermo-, Softshell- und Protektorenjacken. Hierbei dient die körpernah geschnittene, abriebfeste Meshjacke als Basis. Sie nimmt die Protektoren an Gelenken, Brust und optional Rücken auf und bietet mit Superfabric-Verstärkungen an den Ellbogen einen Extra-Abriebschutz. Mit ihr können hitzige Geländepartien sorglos unter die Räder genommen werden.

Luftig und abriebfest

Die Grundjacke der Pharao Treton Hybrid WP besteht aus abriebfestem Polyamid mit Super-Fabric-Verstärkungen an den Sturzstellen. Serienmäßig sind Level 2-Protektoren in den Schultern und Ellenbogen verbaut, die ebenfalls serienmäßigen Brustprotektoren sind Typ B, Level 1. Optional kann ein Rückenprotektor eingesetzt werden. Bei Polo Motorrad ist die Pharao in Schwarz in den Größen M bis 3 XL und für 499,99 Euro zu haben.