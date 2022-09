REV’IT! Motorradstiefel und Motorradschuhe High-End wasserdichte und atmungsaktive Stiefel & Schuhe

Alle wasserdichten REV’IT! Motorradstiefel werden mit der firmeneigenen Hydratex-Membran ausgestattet oder kommen mit GORE-TEX Waterproof-Technologie. Das heißt, du kannst sicher sein, dass sie mit Sorgfalt hergestellt wurden, um deine Füße trocken und das Wasser außenvor zu halten – dort wo es bleiben soll.

Liefern und Überliefern

Im Einklang mit den Grundwerten der Marke – Design, Performance und Innovation – suchen wir immer nach dem entscheidenden Vorteil, um nach vorne zu kommen. Durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche, wie GORE-TEX and OrthoLite®, die ähnliche Werte vertreten, kann REV’IT! liefern oder – besser noch – überliefern.

Einige herausragende Beispiele für REV’IT!’s Ansatz bei der Entwicklung von wasserdichtem Schuhwerk für Motorradfahrer sind die Link GTX Stiefel, die Everest GTX und Pulse H2O Stiefel, und der Descent H2O Schuh. Was immer du unter Abenteuer verstehst, dieses Schuhwerk ist die richtige Wahl.

LINK GTX STIEFEL

Die Link GTX Motorradstiefel wurden für die vielseitigsten und anspruchsvollsten Tourenfahrer konzipiert und entwickelt. Geh auf Entdeckungsreise, egal bei welchem Wetter; die Link GTX Stiefel werden dich nicht enttäuschen. Dank des geschmeidigen Vollnarbenleders und der Atmungsaktivität der GORE-TEX-Membran können diese Stiefel problemlos den ganzen Tag getragen werden.

EVEREST GTX STIEFEL

Der Allwetter-Stiefel Everest GTX ist ein sehr komfortabler und robuster Motorradstiefel für Abenteurer, der das Aussehen von Wanderstiefeln mit der Eignung fürs Motorrad verbindet. Dank der wasserdichten und atmungsaktiven GORE-TEX-Membran nehmen sie es mit jeder Witterung auf. Diese Stiefel sorgen dafür, dass deine Füße angenehm und trocken bleiben, egal, in welches Wetter du gerätst.

PULSE H2O STIEFEL

Der Pulse H2O-Motorradstiefel wurde für den sportlicheren Straßenfahrer entwickelt und orientiert sich an Laufschuhen, die mit der Funktionalität fürs Motorradfahren kombiniert wurden. Das Unibody-Obermaterial ist aus hochdichtem Polyester gefertigt, das für Leichtigkeit und Atmungsaktivität sorgt. Ausgestattet mit der REV'IT!-eigenen, atmungsaktiven und wasserdichten Hydratex-Membran, hast du garantiert trockene und angenehme Füße, wenn du an deinem Ziel ankommst.

DESCENT H2O SCHUHE

Egal, ob du auf leichten Trails oder Asphalt fährst oder die Stadt auf langen Strecken erkundest, dieser Motorradschuh bringt dich sicher, komfortabel und stilvoll an dein Ziel. Er verbindet Outdoor-Merkmale mit dem Schutz und der Funktionalität von Motorradschuhen in einem Schuh für jede Witterung. Unerreicht in seinem Verhältnis "Gewicht zu Dämpfung" bietet der Schuh die volle Bandbreite.