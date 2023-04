Die Zukunft beginnt Jetzt Stratum GTX - Zwei Lagen. Null Kompromisse.

Jedes Gelände. Jedes Wetter. Volle Anpassung.

Wenn es hart auf hart kommt, kannst du mit Stratum GTX die Messlatte des Abenteuers höher legen – über dich selbst hinauswachsen und dich auf ungewöhnliche, aufregende oder wagemutige Erfahrungen einlassen. Diese Zukunft beginnt jetzt.

Kompromisse bedeuten, sich für das eine oder das andere zu entscheiden, aber mit Stratum GTX bleiben Kompromisse dank des einzigartigen Lagensystems auf der Strecke. Sowohl Air Layer als auch Shell Layer sind so konzipiert, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Getrennt oder zusammen getragen, ermöglichen sie es dir, bei jedem Wetter das Beste aus dir herauszuholen.

Bis zum Kern entkleidet

Jede Schicht wurde von Grund auf neu entwickelt, basierend auf den kritischen Kommentaren erfahrener Abenteurer. Dieser fahrerzentrierte Ansatz bildet die Grundlage für eine Reihe von intuitiven Designmerkmalen, die die Idee des Lagenaufbaus so weit vereinfacht haben, dass er zu etwas völlig Selbstverständlichem wird. Es ist wirklich das eine Outfit, das alles kann.

Shell Layer

Die Außenschicht (Shell Layer) besteht aus sorgfältig ausgewählten, hochwertigen GORE-TEX 3L Pro Stoffen und Materialien. Sie sind so zusammengesetzt, dass sie ihre Eigenschaften potenzieren und daneben ein Gleichgewicht erzielen, das zu identischen Teilen aus Komfort und Schutz besteht. Selbst nach 500 Stunden extremer Wasserbelastung ist Shell Layer in der Lage, einem Druck von bis zu 28.000 mm Wassersäule standzuhalten, ohne zu versagen. Und obwohl der Schutz vor Nässe und Wind gesichert ist, kann Schweiß dank der eingebauten Atmungsaktivität von GORE-TEX nach außen gelangen.

Air Layer

Der Air Layer besteht fast vollständig aus einer Reihe speziell ausgewählter Mesh-Materialien und wurde im Hinblick auf maximale Luftzirkulation entwickelt. Die hochgradig atmungsaktiven und dennoch äußerst strapazierfähigen Gewebe wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt und strategisch korrekt positioniert, um Frischluft in die Bereiche von Motorradjacke und -Hose zu leiten, in denen ihre kühlende Wirkung am wichtigsten ist.

Stärke durch Einigkeit

Sowohl Air Layer als auch Shell Layer sind mit einzigartigen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Der Air Layer ist die Schicht, die du am häufigsten tragen wirst, sie beherbergt alle CE-Level 1 und 2 zertifizierten SEESOFT, SEESMART und SEEFLEX Protektoren, die Rücken, Hüfte und Gelenke schützen. Das abriebfeste, aber flexible Mesh-Gewebe von Air Layer, das alle Protektoren miteinander verbindet und dich einhüllt, schmiegt sich für optimalen Schutz eng an deinen Körper.

Der Shell Layer ist mit schützenden, mehrlagigen Prints ausgestattet, die zusätzliche Sicherheit in sturzgefährdeten Bereichen bieten. Die Kombination beider Schichten liefert durch ihre vereinte Stabilität einen CE-zertifizierten Schutz der Klasse AA+B und übertrifft damit die höchstmögliche Schutzstufe.

Je härter die Fahrt, desto besser die Geschichten.

Stratum GTX und sein revolutionäres, innovatives Lagensystem wurde erdacht, entworfen, konstruiert und entwickelt, um Widrigkeiten in Abenteuer zu verwandeln – denn je härter die Fahrt, desto besser die Geschichten. Stratum GTX ermöglicht es dir, über dich selbst hinauszuwachsen, dich auf unbekanntes Terrain zu begeben und die Messlatte für das, was die Zukunft des Abenteuers sein kann, höher zu legen.

Weitere Details zur Stratum GTX finden Sie unter www.revitsport.com.