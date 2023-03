Unboxing Berik RSF-Teck von FC-Moto Einteiler aus Leder für KTM-Fans

Mit der Berik RSF-Teck hat FC-Moto eine einteilige Lederkombi im Angebot, die optimalen Schutz (Schutzklasse AA), stylisches Design und insgesamt 5 Farboptionen bietet. Zu haben ist die Berik RSF-Teck in den Größen von 48 bis 60 und aktuell bei FC-Moto von 1.049,95 Euro auf 469,95 Euro reduziert.

Berik RSF-Teck perforierter Leder-Einteiler

Die Berik RSF-Teck wird hergestellt aus hochwertigem Rindsleder mit großflächiger Perforation für eine optimale Belüftung. Stretch-Einsätze im Bereich der Ellenbogen, Knie und im Schritt erhöhen die Bewegungsfreiheit. Zusätzlich sorgt Akkordeon-Stretch für mehr Bewegung im Bereich des unteren Rückens und der Schulterblätter. Reißverschlüsse an den Armabschlüssen und Beinen erleichtern das An- und Ausziehen, während der Höcker am Rücken die Aerodynamik optimiert.

Das Sicherheitspaket der Berik RSF-Teck besteht aus Protektoren an den Schultern, Ellenbogen und Knien. Abnehmbare Knieschleifer sind im Lieferumfang enthalten. Die Protektoren sind CE-geprüft und entsprechen dem Schutzlevel 2. Insgesamt ist die RSF-Teck nach der Schutzklasse AA normiert. FC-Moto bietet die Berik RSF-Teck in den Farben Schwarz/Orange/Weiß, Schwarz/Weiß/Rot, Schwarz/Gelb, Schwarz/Rot und Schwarz/Weiß.

