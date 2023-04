Unboxing Berik Wild Chase Sportliche Motorrad-Lederjacke mit Thermoweste

Die neue Wild Chase von Berik kommt in sportlichem Design und ist genau die richtige Wahl für alle, die sowohl Wert auf Sicherheit als auch auf ansprechende Optik legen.

Berik Wild Chase

Gefertigt aus hochwertigem Rindsleder und in einem aerodynamischen Schnitt überrascht die sportliche Lederjacke mit einer herausnehmbaren Thermoweste für kühlere Tage. An heißen Tagen sorgt ein atmungsaktives Innenfutter aus Polyester für ein angenehmes Klima.

Komfort und Schutz

Komfort bieten Stretch-Einsätze an Schultern, Achseln und den Ellenbogen. Für besseren Sitz sorgen Verstellbereiche an der Taille und den Manschetten. Kleinigkeiten können in 2 Fronttaschen und einer Innentasche verstaut werden. Für die Sicherheit sorgen Level 1-Protektoren im Bereich der Schultern und Ellenbogen, die Jacke selbst entspricht dem Sicherheitsstandard AA, die zweithöchste Klasse der persönlichen Schutzausstattung. Ein Rückenprotektor kann nachgerüstet werden.

Größen, Farben und der Preis

Aktuell bietet FC-Moto die neue Berik Wild Chase in 4 Farbvarianten an: Schwarz/Weiß, Schwarz/Weiß/Rot, Schwarz/Weiß/Rot/Gelb, Schwarz/Weiß/Rot/Blau und in den Größen 48 bis 60. Der Preis ist derzeit von 449,95 auf 279,95 Euro gesenkt.

