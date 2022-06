Anzeige Vanucci VAJ-3 und VAT-1 für den Sommer Ein sicherer Hauch von Nichts mit Protektoren

Heute sind Klimamembranen in Motorradkleidung Standard und erfüllen ihre Aufgabe des Wetterschutzes und der Temperaturregelung sicher. Allerdings kommen mikroporöse und porenlose Membranen an ihre Grenzen bei hohen Außentemperaturen und plötzlich sitzt man im eigenen Wasser auf dem Krad. Keine Lösung ist: T-Shirt und Baumwoll-Jeans. Eine Lösung ist: Vanuccis neue VAJ-3 und VAT-3, die aus einem sehr leichten Stoff bestehen, der für gute Belüftung sorgt und mit Protektoren ausgestattet ist.

Vanucci VAJ-3 Damen- und Herrenjacke

Neu im Sortiment von Vanucci ist die VAJ-3. Zu haben in den Damengrößen 34 bis 46 und in den Herrengrößen 48 bis 58 zu je 279,99 Euro bei Louis. Schutz und Durchzug bringt das verwendete Cordura AFT Mesh, kombiniert mit luftdurchlässigen Protektoren an den Schultern und Ellenbogen. Optional kann ein Rückenprotektor nachgerüstet werden. Der Clou: Alle Protektoren können von außen entnommen werden, die Tasche am Rücken bietet mit einem zusätzlichen Fach sogar noch etwas Stauraum. Wer in Sachen Wetter auf Nummer sicher gehen möchte, kann die VAJ-3-Jacke mit der VXR-2 Membranjacke kombinieren.

Vanucci VAT-1 Damen- und Herrenhose

Zur VAJ-3 passt die ebenfalls neue VAT-1 von Vanucci, denn beide sind per Reißverschluss an der Hüfte verbindbar. Die VAT-1 gibt es in den Damengrößen 34 bis 46, für Herren stehen die Größen zwischen 48 und 58 zur Wahl, zu je 199,99 Euro bei Louis. Die Hose ist aus dem gleichen, leichten und luftdurchlässigem Cordura-Material gefertigt und bietet stark perforierte Protektoren an den Knien, die wie bei der Jacke von außen entnehmbar sind. Optional können Protektoren an der Hüfte nachgerüstet werden. An den Oberschenkeln kommt zum Außenmaterial ein blickdichtes Meshfutter zum Einsatz. Mit der VXR-2 Hose kombiniert, wird die VAT-1 wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv.