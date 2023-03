Kombi-Angebot für Motorradliebhaber! Tolle Kombi: Aramidjeans und Lederjacke für nur 99,98€!

Boomer oder Beemer?

Die Boomer Jacke besteht aus Büffelleder, ist bequem und gleichzeitig robust und weich. Die Jacke bietet nicht nur viele Designdetails, sondern auch Stretcheinsätze an den Seiten und an den Innenseiten der Arme, die für eine optimale Passform sorgen. Sie ist im unteren Bereich verstellbar, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht. Außerdem verfügt sie über eine Innen- und eine Außentasche sowie ein Fach für einen Rückenprotektor (separat erhältlich).

Und für alle, die der Meinung sind, dass Motorradfahren mehr ist, als nur von einem Ort zum anderen zu fahren, ist die Beemer Jacke genau das Richtige! Sie ist aus Büffelleder gefertigt, hat zwei Außen- und eine Innentasche und ein Fach für einen Rückenprotektor von Course.

Jeans for ever!

XLMOTO steht natürlich auch auf Jeans. Die Course Reihe bietet alles, was man sich nur wünschen kann: sie ist modern, schick, aber auch langlebig. Verstärkt mit hoch abriebfesten Aramidfasern an den wichtigsten Stellen, mit Taschen für Knie- und Hüftprotektoren – einfach perfekt für warme Tage, da der kühlende Luftstrom, dafür sorgt, dass man während der Fahrt frisch bleibt. In vielen verschiedenen Farben erhältlich!

Wer auf der Suche nach schöner, bequemer und hochwertiger Ausrüstung ist, wird hier definitiv fündig!

Einfach auf XLMOTO.de vorbeischauen und die perfekte Kombi zusammenstellen!