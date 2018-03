Bild 6 von 29 © Foto: privat

Neulich am Baggersee: Tomi Margaritis aus Baden-Württembergopoulis liebt starke Auftritte in freier Natur und war von Anfang an Platz-3-Favorit unserer Tippse. Bitteschön: Polo-Gutschein über 150 Euro.