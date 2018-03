Bild 11 von 21 © Foto: Ernst Alexander/Polo

Die Top 3 der Filmtitel für Februar:



Tattoo (16,99%)

From Dusk till Dawn (5,88%)

The last Samurai (4,90%)



Die schrägsten Antworten waren:



Casablanca

Denn sie wissen nicht was sie tun

Vom Winde verweht