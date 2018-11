Brembo auf der EICMA

Der GP4-MS von Brembo wurde für sportlich-fahrende Motorrad-Enthusiasten entwickelt. Ausgestattet ist er mit vier 30-mm-Kolben. Weitere Features sind Monoblock-Technologie, Bearbeitung aus dem Vollen, Nickel-Oberflächenveredelung und tolpologisch optimiertes Design, das die Steifigkeit optimieren und das Gewicht verringern soll. Den Lochabstand für die radiale Befstigung gibt Brembo mit 100 mm an.

Das GP4-MS-Kit enthält außerdem gesinterte Hochleistungs-Bremsbeläge sowie die gesamten erforderlichen Einbau-Teile mit den dazugehörigen Montageanweisungen. Das Kit wird durch die wärmeempfindlichen Aufkleber ergänzt, die in der MotoGP verwendet werden, um die Betriebstemperatur der Bremssättel nach jedem Einsatz zu messen. Der Brembo-Bremssattel GP4-MS ist mit den Brembo Racing Z04 Bremsbelägen kompatibel, die in der Superbike- und Supersport-WM sowie in der Moto2 zum Einsatz kommen. Als Preis nannte Brembo für das Kit bestehend aus zwei Zangen plus Belägen rund 2.500 Euro.