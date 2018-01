Brembo sei bei internen Qualitätskontrollen auf die fehlerhaften Bremskolben in den Radialbremspumpen mit 15 und 16 mm-Kolbendurchmesser aufmerksam geworden. Unter extremen Belastungen (Rennstreckeneinsatz, häufiger ABS-Einsatz, Sturz) kann der Bremskolben brechen und so zu einem Verlust der Bremskraft am Vorderrad führen. Verbaut wurden die Vorderradbremspumpen oft in Kombination mit Brembo M50-Bremssätteln. Gefertigt und verkauft wurden die betroffenen Radialbremspumpen zwischen 2015 und 2017. Allesamt in der Erstausrüstung bei verschiedenen Fahrzeugherstellern. Zubehörbremspumpen sind von dem möglichen Qualitätsmangel nicht betroffen.

Vom Brembo-Rückruf 2018 sind Motorräder folgender Marken betroffen:

Aprilia

Ducati

KTM

MV Agusta

TM Racing

Moto Morini

Horex

Welche Modelle genau begutachtet werden müssen konnte Brembo noch nicht sagen. Brembo habe aber die entsprechenden Motorradhersteller bereits informiert, so dass die Fahrzeughalter möglichst schnell kontaktiert werden können. Der Rückruf betrifft keine Modelle anderer Hersteller.