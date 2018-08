Bremsbelag für Hinterradbremse

Die Bremssättel mit potentiell defekten Bremsbelägen wurden in Brembo-Kits als Ersatzteil verkauft. Brembo ruft daher alle Bremssättel, die mit Federal Mogul-Belägen der Serie 672 ausgestattet sind, zurück. Erkennbar sind die betroffenen Bremsbeläge an der auf der Belagrückseite eingeschlagenen Nummer 672. Wer im Besitz eines solchen Belages ist, soll sich umgehend an seinen Händler wenden.

Verbaut wurden die Bremsbeläge in Hinterradbremssätteln mit den Cadenummern 20.B851.11, 20.B852.10, 20.B852.51, 20.B852.70, 20.B852.73, 120.A441.10, 120.A441.11, 120.A441.12, 120.A441.13, 120.A441.14,120.A441.30, 120.A441.40 und 120.A441.42.