Es war einmal vor langer Zeit, da wollten einige verwegene Männer herausfinden, wer von ihnen der schnellste Motorradfahrer war. So beginnt die Geschichte des MotoGP. Wie genau, schildert der Film „Racing together“ in 120 Minuten voll schöner Fahraufnahmen, seltener Filmsequenzen, historischer Bilder und Interviews. Die Story ist nichts Geringeres als die Geschichte des Sports – von den ersten Rennen um die Weltmeisterschaft 1949 und dem ersten Champion Les Graham bis zum jüngsten Superstar Marc Márquez. Und genau das macht den Film so sehenswert, denn er dokumentiert die Entwicklung der Motorräder ebenso wie die des Sports selbst: Von der ersten Viertakt-Ära, dem Aufkommen der Zweitakter und der entscheidenden Rolle, die MZ dabei spielte, über die grandiosen 80er- und 90er-Jahre bis zur Jahrtausendwende, als die Viertakter wiederbelebt wurden.

Selbstverständlich lässt der Film auch die Helden der Königsklasse nicht aus, denn der unvergessene John Surtees kommt darin noch genauso zu Wort wie Giacomo Agostini, King Kenny Roberts, Kevin Schwantz, Wayne Rainey, Wayne Gardner, Mick Doohan oder Valentino Rossi – um nur einige zu nennen. Die kleinen Interview-Einblendungen begleiten die Story perfekt, sodass die Fahrer, Techniker und wichtige Persönlichkeiten rund um den Grand Prix jeden Aspekt dieser spannenden Historie mit ihrem Insiderwissen beleuchten und greifbar machen. Und selbstverständlich kommen dann auch die legendären Duelle in über 60 Jahren Grand Prix Racing nicht zu kurz: Surtees vs. Duke, Agostini vs. Read, Sheene vs. Roberts, Lawson vs. Gardner, Schwantz vs. Rainey, Doohan gegen sich selbst und Rossi gegen den Rest der Welt. Absolut sehenswert und erhellend.

Erhältlich im PS-Shop für 18,99 Euro (DVD) und 22,99 Euro (Blu-ray).