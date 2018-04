LeanGP Motorrad-Simulator

Vorbei sind die Zeiten in denen Computerspiele ausschließlich per Controller oder Joystick bedient wurden. Für Auto-Simulationen gibt es schon zahlreiche Lenkräder, Sitzkonsolen, Pedal- und Schaltboxen, um ein möglichst realistisches Spielerlebnis zu bekommen. Auch wer virtuell Motorrad fährt, will Schräglagen spüren. Das war bisher nur auf extrem teuren und großen Simulatoren möglich. Hier setzt die neue Kontrolleinheit LeanGP an.