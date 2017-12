Überblick - Motorrad-Kalender 2018

Noch auf der Suche nach einem Kalender für das kommende Jahr? Am besten mit Motiven, die sich mit dem Thema Motorrad beschäftigen? Kein Problem. Wir haben für euch einige Exemplare für das Jahr 2018 herausgesucht.

Kurzbeschreibung: Die MOTOmania-Comics von Holger Aue erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch in diesem Jahr gibt es für alle Fans einen neuen Wandkalender.

Name: MOTOmania Kalender 2018 von Holger Aue

Motorrad-Rennsport Kalender 2018

Name: Motorrad-Rennsport Kalender 2018 von der Motor Presse Stuttgart

Größe: 420 x 594 mm

Preis: 16,99 Euro

Kurzbeschreibung: Marc Márquez hat sich in diesem Jahr erneut den Titel in der MotoGP gesichert und sich knapp gegen Andrea Dovizioso durchgesetzt. Passend zum spannenden WM-Kampf gibt es auch im kommenden Jahr einen Motorrad-Rennsport Kalender, der in Kooperation mit MOTORRAD entstand. Ein Muss für alle MotoGP-Fans.

Bei MOTORRAD bestellen