Ursprünglich sollte das offizielle TT-Spiel bereits im Herbst 2017 erscheinen. Allerdings waren die Entwickler mit dem Fortschritt von TT Isle of Man - Ride on the Edge noch nicht gänzlich zufrieden, weshalb der Release-Termin auf März 2018 verschoben wurde. Vor allem am Gameplay und an der Motorradfahrphysik soll in der zusätzlich gewonnenen Zeit weiter gefeilt werden.

Entwickelt wird TT Isle of Man - Ride on the Edge übrigens von Kylotonn Games. Für das Publishing ist das französische Unternehmen Bigben Interactive zuständig. Die letzten vergleichbaren Motorrad-Rennspiele, beispielsweise die letzten MotoGP-Umsetzungen, kamen vom italienischen Entwickler Milestone. Man darf gespannt sein, wie sich das TT-Spiel in Sachen Fahrphysik, Grafik-Performance und dem Geschwindigkeitsgefühl von den MotoGP-Spielen unterscheiden wird. In letzter Zeit häuften sich die kritischen Stimmen der Videospielgemeinde gegenüber den MotoGP-Spielen. Zu ähnlich seien die Ableger Jahr für Jahr. Zu wenig Neuerungen brächten die neuen Versionen zudem im direkten Vergleich zu den Vorgängern.