Die Modelle in dieser Klasse entsprechen dem Maßstab 1:6 und sind aufgebaut etwa 35 Zentimeter lang. Sie entstehen aus rund 175 bis 200 Teilen und verschlingen 16 bis 25 Blatt DIN A4-Papier von etwas dickerer Qualität (135 gr.). Geliefert werden die Vorlagen im PDF-Format mit einer Gesamtdateigröße von etwa 1 MB - wahlweise in schwarz-weiß oder farbig. Als Erfolgsgarantie gibt es zusätzlich eine detailierte Bauanleitung.

Yamaha unterteilt sein kostenloses Angebot in verschiedene Kategorien. Für Einsteiger stehen in der Kategorie "Realistic Paper Crafts" derzeit zehn markante Modelle aus der jüngeren Yamaha-Vergangenheit zur Wahl. Origami-Künstler können sich an einer 90er V-Max, einer 91er YZF-R1, einer XJR 1300 von 2000, einer DSC11 von 2001, einer SR400 aus dem Jahr 2002, einem 2002er T-Max-Roller, einer YZR-M1 von 2004 (auch als US-Sondermodell) sowie einer YT 450 FM von 2005 und einer YZF-R1 von 2007 versuchen.

Mit einem großen Offroad-Diorama werden Rally-Bastel-Fans bedient.

Dioramen für Motorsportfreunde

Aber auch die Motorsport-Freunde kommen voll auf ihre Bastel-Kosten. In den Kategorien Racing und Rally stehen gleich komplette Dioramen bereit. Beispielsweise darf Valentino Rossi mit der YZR-M1 2013 in Laguna Seca durch die legendäre Corkscrew Kurve jagen, während im Hintergrund die Publikumsmassen jubeln. Die Rally-Abteilung widmet sich der Dakar und zeigt die XTZ 850 R von 1995 in den Dünen und die YZ 450 F von 2014 in schwerem Gelände. Hier liegen die Abmessungen dann aber schon im Bereich von Möbelstücken (Rossi: 49,5x45x120 cm und Dakar: 90x86x70 cm). Auch der Papierbedarf steigt gewaltig 332 Blatt für Rossi und 246 Blatt für Dakar.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln, einen leistungsstarken Farbdrucker und viel Geduld.

Die Vorlagen zum Ausdrucken findet ihr hier.