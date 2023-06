37 kW, also 50 PS soll der wassergekühlte V2 der Benda Chinchilla 450 bei 8.500/min leisten, als maximales Drehmoment stehen 45 Nm bei 7.000/min auf dem Papier. Bei der 300er waren es noch 30,6 PS und 27 Nm. Der 448-Kubik-V-Twin ist bei einer Bohrung von jeweils 67 Millimetern bei 63,6 Millimetern Hub vergleichsweise langhubig ausgelegt, was das üppige Drehmoment erklärt. Die Verdichtung ist mit 11,5:1 moderat eingestellt.

Vorn federt eine normale Telegabel, hinten ist die Schwinge mit Stereodämpfern versehen. Geschaltet wird durch 6 Gänge, der Endantrieb läuft per Riemen, die Traktionskontrolle ist abschaltbar. Gebremst wird mit ABS – per Einzelscheibenbremsen mit Vierkolben-Bremssattel vorn und Doppelkolben-Bremssattel hinten. In den Tank passen 16 Liter, und auf die Waage bringt die Benda Chinchilla 450 ein Kampfgewicht von 212 Kilogramm (Leergewicht).