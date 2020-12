Erlkönig BMW R 18 Tourer Big Boxer als Super-Tourer Transcontinental

Am 3. April 2020 hatte BMW mit der R 18 Cruiser das erste Modell rund um den neuen Big Boxer präsentiert. Dabei wird es aber nicht bleiben. Die Bayern werden, analog zu den Traditionen der großen US-Hersteller, rund um den neuen Zweizylinder eine ganze Modellfamilie anbieten. Kommen wird sicher eine Super Tourer-Variante mit Vollausstattung. Die könnte unter dem Namen Transcontinental antreten. BMW hat sich eine entsprechende Wortmarke bei europäischen Patentamt am 26. November 2020 schützen lassen. Die Eintragung unter der Nizza-Klasse 12 kann für Motorräder und deren Teile verwendet werden. Gemessen am Gesamtkonzept des Super-Tourers ein durchaus angemessener Name.

BMW R 18 Transcontinental bereits erwischt

Einen ersten Vorgeschmack auf die BMW R 18 Transcontinental lieferen ein von unserem Erlkönigjäger exklusiv erwischter Prototyp sowie Zeichnungen zur Designpatentanmeldung.

BMW

Bei Erprobungsfahrten auf der Autobahn kam der BMW-Testfahrer unserem Erlkönigjäger in die Quere. Während der MOTORRAD-Fotograf fleißig auf den Auslöser drückte, legte der ertappte Testfahrer eine veritable Vollbremsung hin und stoppte auf dem Standstreifen. Blitzschnell wurde das bisher nie gesehene Motorrad in einen ebenfalls riskant abgebremsten Transporter verladen. Zu spät. Die Bilder waren im Kasten, die Maschine enttarnt.

Stefan Baldauf / SB-Medien

So sieht er also aus, der neue BMW-Fulldresser-Boxer. Eine mächtige lenkerfeste Verkleidung schützt den Fahrer, das Cockpit ist mit vier großen Uhren und einem breiten Display bestückt. Beinschilde, dicke Koffer an einem stabilen Gepäckträger, eine sehr üppig gepolsterte Sitzbank – für Reisekomfort scheint ausgiebig gesorgt.

Hier lesen Sie, wie sich die neue BMW R 18 fährt.

Radar-basierte Assistenzsysteme

Integriert in die Fahrzeugfront über dem LED-Scheinwerfer zeigt sich ein Radarsystem. Die Bayern dürften, wie schon KTM und Ducati, an neuen Fahrassistenzsystemen arbeiten. Mit dem Radar lassen sich eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung ebenso wie eine Kollisionswarnung und ein Totwinkelassistent realisieren.

Stefan Baldauf / SB-Medien

Auffallend lang gerieten die beiden Auspufftöpfe. Und auffallend dick die Krümmer. Vergleichsweise dünn fallen dafür die beiden Gabelstandrohre aus. Der offen laufende Kardan wird auch in dieser ansonsten ziemlich verkleideten Version zu bewundern sein, ein ordentlich dimensionierter Ölkühler sitzt wenig geschützt hinter dem Vorderrad.

Eingeschränkte Beinfreiheit

Entscheidende Frage über das Wohl und Wehe der neuen BMW: Wie sieht es mit der Beinstellung hinter den dicken Zylindern aus? Klassisches Cruiser-Feeling mit weit vorne angebrachten Fußrasten wird die BMW wohl kaum bieten können. Der Tester, der sicher nicht zu den Kurzbeinigsten gehört, muss seine Unterschenkel schon einigermaßen anwinkeln.

Stefan Baldauf / SB-Medien

Ob die BMW ihren amerikanischen Vorbildern optisch und konzeptionell nicht zu nahekommt? Wohl kaum. Zu dominant wirkt der neue Big Boxer, selbst in diesem vollen Tourenornat. Dieser luftgekühlte, 91 PS starke Kraftprotz wird die BMW immer eigenständig bleiben lassen.

Fazit

BMW baut rund um den neuen Big-Boxer eine neue Modellfamilie auf. Dazu gehört offensichtlich auch eine Super-Tourer-variante, die vermutlich auf den namen Transcontinental hören wird.