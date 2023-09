Doppelscheibe am Boxer-Cruiser

Interessant an den technischen Daten der BMW R 12 ist die Bremsanlage. Vorn verzögern 2 Sättel, entsprechend mit 2 Scheiben. ABS und EBV als integrales System – vermutlich das schräglagensensible ABS Pro – ist ebenfalls an Bord. Über das Design machen technische Daten in den seltensten Fällen klare Aussagen. Bei der R 12 ist nur klar: Sie trägt den gleichen Endtopf wie die R12 Nine T, da beiden die gleiche Endtopfnummer tragen. Nur kaum ändert BMW die Gesamtmasse der R12. Mit 2.200 Millimetern ist die R12 70 Millimeter länger als die Nine T. Dafür baut die R12 mit 830 Millimetern etwas schmaler als die Nine T (870 mm), wobei wohl per Zubehör und breitem Lenker bis zu 970 Millimeter beim Cruiser möglich sind. Und eben der Lenker mit seinen Spiegeln an der R12 baut wohl etwas höher als die Nine T, was allerdings an dem größeren Durchmesser des Vorderrads in 19 Zoll (48,26 cm) liegen kann. Der Radstand bleibt mit 1.520 Millimetern bei beiden R12-Modellen gleich.