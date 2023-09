Chinesen lieben Bobber. So könnten die ersten 6 Monate des Jahres 2023 und die chinesische Motorindustrie zusammengefasst werden. Bereits 5 neue Bobber mit bis zu 500 Kubik stellten die Hersteller in diesem Jahr vor. Nummer 6 stand im Mai 2023 auf der Beijing Motorcycle Show. Die CFMoto CLC 450 zitiert recht unverhohlen die Stile und Formen der beiden mittelgroßen Erfolgs-Bobber Kawasaki Vulcan 650 und der Honda CMX 500 Rebel.

Den flach gebauten Stahlrahmen baut CFMoto bisher exklusiv für den neuen Cruiser. Sein Layout mit dem seitlich angeschlagenem Federbein erinnert stark an die Kawasaki Vulcan, was übrigens die angedeuteten überfrästen Kühlrippen der Zylinder unterstreichen. Das Monofederbein ist einstellbar, vorn arbeitet eine 37-mm-Upside-Down-Gabel. Stark: Im Lenkkopf setzt CFMoto eine USD-Gabel ein, die ein Gussrad aus Alu führt. Eine 320er-Einzelscheibe mit radial angeschraubtem Bremssattel und ABS-System ergänzt das Front-End, hinten ist es eine 220er-Disc.

LED-Beleuchtung rundum und ein 3,6-Zoll-TFT-Bildschirm im Cockpit gehören zur Serienausstattung. Die CFMoto CLC 450 wird es in den farben "Nebula Black", also Schwarz, und in "Ruby Red", Rot-Grau, geben.

Gleich als Custombike präsentiert

Neben der attraktiv gestalteten Serienversion zeigte CFMoto gleich noch eine Custom-Version der CLC 450. Mit mitschwingendem Heck, kupiertem Einzelsitz, Sportreifen in 17 Zoll, Doppelscheibe mit Brembosätteln vorn, flachem Lenker, Käfigschwinge aus Alu und der wohl aus Titan geschweißten Krümmeranlage zeigt sie, was CFMoto eigentlich gern bauen würde. Wären da nicht gewisse rechtliche Grundauflagen und die Preisvorgaben des 450er-Segments. In China kam die CFMoto 450 CLC im August 2023 ab 27.980 Yuan, umgerechnet circa 3.500 Euro, in den Handel. Ob und wann und zu welchem Preis die CFMoto CLC 450 nach Deutschland beziehungsweise nach Europa kommt, kommunizierte der Hersteller auf den CFMoto Days im September 2023 noch nicht.