Bei der Harley-Davidson Summertour Germany geht’s ums Fahren, darum, die Freiheit auf zwei Rädern zu leben und andere Biker zu treffen. Und ganz nebenbei gilt es, eine Aufgabe zu meistern. Und die sieht so aus: aufsatteln, durch die Republik cruisen und sich den Riding-Pass bei so vielen H-D Händlern wie möglich abstempeln lassen. Wer am Ende die meisten Stempel hat, kann groß gewinnen.* Und da man bis 15.9.2020 Zeit hat, ist es ganz gleich, ob man viele Tagestouren, mehrere Wochenendtrips oder gleich die ganz fette Motorradreise unternimmt. An Sonn-, Ruhe- oder Feiertagen genügt übrigens ein Bild von sich vor dem H-D Store, das man am Ende dem Riding-Pass beilegt. Alles zusammen wird nach Ablauf der Aktion entweder per Post oder abfotografiert als E-Mail an Harley-Davidson gesendet. Und schon ist man dabei!

Verlost wird: ein eigenes Probefahrtevent.*

Harley-Davidson verlost einen unvergesslichen Tag, den man sich so wohl nicht selbst bescheren kann. Als Hauptpreis wartet der Harley Trailer für einen Tag.* Dieser ist bestückt mit verschiedenen Harley Bikes zum Probefahren. Aber es wird noch besser: Der Trailer wird dem Gewinner direkt vor die Haustür gefahren. Sprich: Man gewinnt ein Probefahrtevent nur für sich und seine Freunde. Die Nachbarn werden Augen machen – wenn nicht sogar der gesamte Landkreis! Ist daheim nicht genug Platz, kann der Trailer alternativ zum H-D Händler in der Nähe des Wohnorts gefahren werden. Und jeder, der mitmacht, kann außerdem eine von drei legendären Harley Lederjacken sowie einen von drei starken H-D Helmen gewinnen.*

Tipps für die Reiseplanung.

Unter maps.harley-davidson.com oder mit dem Routenplaner der Harley-Davidson App kann die Route für die Summertour übrigens easy geplant werden. Natürlich hat auch jeder Harley Händler Touren-Geheimtipps parat. Und wer keine Harley hat, aber dennoch stilecht auf einem Harley Cruiser oder Chopper unterwegs sein will, fragt einfach nach einem Mietmotorrad.

Aber nun heißt es erst einmal: Riding-Pass abholen, Stempel und unvergessliche Erinnerungen sammeln. Den Pass gibt’s beim H-D Händler, solange der Vorrat reicht, und unter www.livetoride.de/summertour zum Herunterladen.

* Die Teilnahmebedingungen findet man unter www.livetoride.de/summertour oder bei den teilnehmenden H-D Händlern. Teilnahmeschluss ist der 30.9.2020 (24 Uhr MEZ = mitteleuropäische Zeit), gezählt werden können nur Stempel mit Datum bis einschließlich 15.9.2020.