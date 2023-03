Indian Challenger RR Für Bagger-Fahrer: Riesen-Renner für 92.000 Dollar

Nur 29 Stück wird es geben, und die sind richtig teuer: 92.229 US-Dollar kostet die Indian Challenger RR. Sie ist der exakte Nachbau des letztjährigen Sieger-Bikes der Rennserie King of the Baggers.

Indian Challenger RR 2023

Aus einer Spaßveranstaltung 2020 entstanden 2021 gleich 2 landesweite Rennserien mit umgebauten Baggern. Die bekannteste, weil mit der meisten Werksunterstützung, heißt King of the Baggers. Gefahren wird im Rahmen der US-amerikanischen AMA-Straßenmeisterschaft auf Rennstrecken wie Daytona, Circuit of the Americas und Laguna Seca. Von den ursprünglichen Schwergewichten von Harley-Davidson und Indian ist im Renntrimm kaum was übrig. Die Regeln schreiben maximal 2 Zylinder, Verkleidung und Koffer vor. Diese Eckdaten hat die Indian Challenger RR und noch viel mehr.

V-Twin mit mehr Hubraum und mehr Leistung

Der Motor ist der bekannte Power-Plus-Twin aus der Challenger-Reihe. Sein Hubraum wächst durch größere Zylinder und Kolben von 1.768 Kubik auf 1.833 Kubik, hinzu kommen neue S&S-Nockenwellen, größere Drosselklappe, Abstimmung, Kettenantrieb statt Riemen und ein Quickshifter. Die Serienleistung beträgt 122 PS und 178 Nm, über die Leistung der RR schweigt Indian, doch in US-Foren wird in dieser Konfiguration von um 140 PS und knapp 190 Nm gesprochen. Maßgeblichen Anteil daran dürfte die S&S-Auspuffanlage haben.

Rennfahrwerk für das Schwergewicht

Zur Rennsemmel macht die Indian Challenger RR der komplette Fahrwerksumbau. Geschmiedete Aluminiumräder in 17 Zoll (43,18 cm) vorn und hinten für Slicks von Dunlop drehen sich in einer neuen Alu-Schwinge mit TTX-Federbein hinten und in einer FGR-250-Gabel vorn. Jeweils von Öhlins, und da kostet allein die Gabel schon über 5.000 Euro. Statt Cruiser-Bremsen sind vorn 2 M4-Sättel von Brembo verbaut, hinten bremst ein Hayes-Sattel.

Carbon-Koffer und andere Diät-Teile

Die Serienmaschine der Indian Challenger wiegt fahrfertig 381 Kilogramm. Das Minimal-Gewicht für King of the Bagger liegt bei 280 Kilogramm, weniger darf es nicht sein. Zwar gibt Indian für die Rennversion kein Gewicht an, doch durch den Wegfall aller Komfort-Komponenten und den Einsatz von Carbon für die Karosse und die Koffer dürfte die RR genau das Minimal-Gewicht haben. Also über 100 Kilogramm weniger als die Serie.

29 Stück für je 92.229 Dollar

Zu haben ist die limitierte Indian Challenger RR ab sofort beim Indian-Dealer des Vertrauens. Allerdings nur 29 Mal und zu einem Preis von 92.229 US-Dollar. Doch nur auf die USA ist das Angebot nicht beschränkt. Die RR ist neben den USA und Kanada erhältlich in Australien, Neuseeland, Frankreich, Deutschland, UK und Japan. Bitte nicht nach Straßenzulassung fragen.

Umfrage 13499 Mal abgestimmt Limited Editions - attraktive Sammlerstücke für Fans oder nur Geldmacherei? Attraktive Sammlerstücke für Fans. Etwas Besonderes, hätte ich auch gerne. Nur Geldmacherei. Standard ist preisgünstiger. mehr lesen

Fazit

Indian bringt den Erfolg beim King of the Baggers auf die Straße. Mehr oder weniger: Die Challenger RR ist eine exakte Kopie des Meisterschaftmotorrads von 2022. Mit entsprechendem Fahrwerk, 100 Kilo weniger und mehr Leistung. Nur 29 Stück baut Indian, zum Stückpreis von 92.229 Dollar.