Jubiliäumsfestival in Budapest 120 Jahre Harley-Davidson

Die Veranstaltung ist das Highlight der europäischen Partys zum 120-jährigen Firmenjubiläum der US-Marke, die nicht nur 120 Jahre Motorradgeschichte feiert, sondern auch einen Blick in die Zukunft wirft mit den neusten Harley-Davidson-Modellen und den elektrisch angetriebenen Maschinen der Marke LiveWire. Während der vier Eventtage können sie auf den Straßen der ungarischen Hauptstadt Probe gefahren werden. Außerdem wird Harley-Davidson eines seiner streng limitierten Jubiläumsbikes, eine wertvolle Heritage Classic, unter den Teilnehmern verlosen.

Im und um das Stadion der ungarischen Fußballnationalmannschaft, der Puskás Aréna, erwartet die Besucher jede Menge Action und Entertainment. Mehr als 50 Bands werden während des Festivals auf sechs Bühnen auftreten. Darüber hinaus werden die Gäste eine Vielzahl an Bike-, Stunt-, Freestyle-Motocross- und Trial-Shows sowie das heiße Spektakel im Globe of Death sehen. In Indoor-Ausstellungen werden die Zweiradgeschichte der letzten 120 Jahre und Motorräder aus allen Epochen präsentiert. Für alle, die auf der Suche nach Nervenkitzel sind, wird der Adrenaline Park auf den Freiflächen genau das Richtige sein. Familien mit Kindern jeden Alters können im Familiy Park zahlreiche Aktivitäten genießen, und wer Lust auf Kino hat, kann das Open Air Kino besuchen und dort Harley-Davidson in Filmen der letzten 120 Jahre bewundern. Insgesamt wird man hier mehr als 80 Verpflegungsstände mit Spezialitäten aus aller Welt sowie traditioneller ungarischer Küche finden. 200 Trader und eine Vielzahl von Harley-Davidson Händler werden vor Ort für ein unvergessliches Einkaufserlebnis sorgen.

Die Motorräder spielen zweifellos eine zentrale Rolle, so auch am 23. Juni bei der Harley-Davidson Expo, bei welcher die neuen Modelle präsentiert werden, sowie bei der großen Custombike Show im Puskás Aréna Park, zu der Besucher ihre eigenen individualisierten Maschinen anmelden können. Es wird erwartet, dass sich am Samstag, dem 24. Juni, mehr als 7.000 Teilnehmer mit ihren Motorrädern auf den Straßen der ungarischen Hauptstadt zur Harley-Davidson Parade versammeln werden.

Erlebe mit etwas Glück Harley-Davidson hautnah: Voraussetzung für die Gewinnspiel-Teilnahme der Festival Tickets ist das Ausfüllen des Teilnahmeformulars. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2023 23:59 Uhr. Mit dem Absenden des Formulars wird automatisch den Teilnahmebedingungen zugestimmt.

