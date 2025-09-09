Papamobil von BMW: R 18 Transcontinental für Papst Leo XIV

Am 3. September 2025 bekam Papst Leo XIV im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Vatikan eine ganz spezielle BMW R 18 Transcontinental übergeben.

Papst Leo XIV segnet und signiert "seine" BMW R 18 Bestellt hatte das Kirchenoberhaupt die schwere Big-Boxer-BMW indes nicht, und fahren wird er sie wohl auch nicht. Leo XIV bekam den Fulldresser-Cruiser, um ihn zu segnen und zu signieren.

Benefiz-Aktion für Kinderhilfsprojekte Diese mit der Signatur des Papstes versehene BMW R 18 Transcontinental wird dann im Oktober 2025 von Missio Österreich über das renommierte Auktionshaus Sotheby‘s versteigert. Und der Erlös soll an Kinderhilfsprojekte in Madagaskar gehen.

BMW Motorrad Witzel und die Jesus-Biker Die von BMW Motorrad Deutschland gespendete R 18 Transcontinental wurde vom deutschen BMW-Händler Witzel als erstes Papamobil auf zwei Rädern aufgebaut. Mit-Initiator dieser öffentlichkeitswirksamen Idee ist Thomas Draxler, Gründer der Jesus-Biker.

BMW R 18 Transcontinental als Custombike in Perlmuttweiß Lackiert in Perlmuttweiß und mit Wappen des Vatikans versehen, ist diese BMW R 18 Transcontinental ein Unikat. Die Jesus-Biker überführten es im Rahmen eines "Peace Ride" von Motorrad Witzel im unterfränkischen Sennfeld nach Rom.

BMW-Motorrad-Chef Markus Flasch bei Papst Leo XIV Am Mittwoch, 3. September, übergab dann BMW-Motorrad-Chef Markus Flasch die perlmuttweiße BMW R 18 Transcontinental persönlich an den Pontifex. Flasch: "Was anfangs eher wie eine verrückte Idee klang, hat sich zu einer großartigen Benefiz-Aktion entwickelt. Ich bin glücklich, dass wir seitens BMW Motorrad mit unserer R 18 Transcontinental unseren Teil dazu beitragen können, um Hilfsprojekte für Kinder in Madagaskar zu unterstützen. Und ich danke Papst Leo XIV ganz herzlich dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, dieses Projekt tatkräftig zu unterstützen."