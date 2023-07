QJMotor Flash 600 V4

Am konkretesten erscheinen die Pläne in Zusammenhang mit einer 600er-Version des V4-Motors. So soll der Antrieb für ein relativ sportliches Cruiser-Modell im Design-Stil der Harley-Davidson Sportster S zum Einsatz kommen. Bemerkenswerter Hintergrund: Qianjiang ist inzwischen Harley-Davidson-Kooperationspartner in China. "600 V4" war bereits neben einer entsprechenden Modell-Ankündigung von QJMotor zu lesen, und da ähnliche Modelle von QJMotor Flash heißen – und in China populär sind – ist die Modellbezeichnung Flash 600 V4 naheliegend.