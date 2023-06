Gegen Ende des Jahres 2023 will QJMotor, die Eigenmarke der chinesischen Qianjiang-Gruppe, ein komplett neu entwickeltes Cruiser-Modell vorstellen: die Flash 600 mit V4-Motor. Doch bereits im Juni 2023 kam in China ein ähnlich positioniertes, relativ sportliches Cruiser-Modell mit Reihenzweizylinder-Motor und rund 700 Kubik in den Handel: die SRV 700.

In China wird die SRV 700 auch Flash 700 genannt, da die Cruiser-Modelle von QJMotor traditionell Flash heißen. Bei der neuen 700er handelt es sich um ein Baukasten-Produkt, denn das Design, das Fahrwerkskonzept und der Antrieb waren im QJMotor-Sortiment bereits vorhanden – lediglich noch nicht in dieser Kombination.

Ausgestattet mit ABS, Schlupfregelung, LED-Beleuchtung, USB-Buchse sowie Farb-Display mit Reifenluftdruckanzeige und Bluetooth-Connectivity kam die QJMotor SRV 700 in China ab 39.999 Yuan in den Handel. Umgerechnet sind das circa 5.200 Euro (Stand Juni 2023). Wahrscheinlich wird dieses Modell früher oder später auch nach Europa und nach Deutschland kommen. Mit Blick auf die bereits hierzulande angebotenen 700er-Modelle von QJMotor darf ein Preis um 7.000 Euro erwartet werden.

Attraktive Alternative zur Kawasaki Vulcan S

Jedenfalls ist die QJMotor SRV700 eine attraktive neue Alternative zur etablierten und beliebten Kawasaki Vulcan S. Deren Reihenzweizylinder-Motor kommt mit 649 Kubik auf 61 PS (45 kW) bei 7.500/min, also auf 15 PS weniger. Außerdem ist die Kawasaki, zumindest nach offizieller Datenlage, mit 229 Kilogramm vollgetankt über 20 Kilo schwerer. Mit nur einer Bremsscheibe vorn, wohlgemerkt. Und das Cockpit der Vulcan S ist mit Zeigertacho plus LCD-Fenster nicht mehr up to date. Eine Ausführung mit Zahnriemen statt Kette bietet Kawasaki bisher nicht an. Und: Die Vulcan S gibt's in Deutschland erst ab 8.945 Euro (Stand Juni 2023).