Raiden Thunderbolt TC 120 mit Shovelhead-Motor Alter US-Chopper wird neues China-Krad

Late Shovel heißen die Harley-Motoren der Baujahre zwischen 1970 und 1984. Das Shovel, die Schaufel kommt von der Form der Rockerboxen, den Ventildeckeln, die von der Seite betrachtet einer Schaufel ähneln. Und eben so ein Late Shovel steckt im Starrrahmen der Raiden Thunderbolt TC 120 aus China. Wobei der Motor ein echter Ami ist.

Raiden Thunderbolt TC 120

Nein, der China-Chopper mit US-Genen ist kein Schnäppchen. Umgerechnet 25.000 Euro für die TC 120 von Raiden sind in China auf Niveau von großen Ducati, also dort Super-Premium. Im Kontext Late-Shovel vom Aftermarket im Starrrahmen: Für das Geld kann man bei uns schon ein Custombike kaufen mit ähnlich abenteuerlicher Historie.

Der V2 stammt vom US-Hersteller Ultima Products und hat 1.564 Kubik. Leistung: je nach Vergaser und Zündung unterschiedlich. Mehr als 70 PS werden es nicht sein. Der Motor kostet in Deutschland ohne Anbauteile um die 9.000 Euro. Raiden kombiniert den Motor mit einem 5-Gang-Getriebe von Ultima, ergänzt mit einem Umbau auf Kickstarter, wobei zusätzlich ein E-Starter vorhanden ist. Der Endantrieb erfolgt per Kette, zur Zeit des Shovel nicht außergewöhnlich, doch historisch nicht ganz korrekt, und ganz ohne Riemen geht es nicht.

Starrrahmen, Springer und Primärantrieb mit offenen Riemen

Die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Trockenkupplung der Thunderbolt TC 120 von Raiden übernimmt ein offener Riemenantrieb, der Optik nach ein Belt in einer Breite von 2 Zoll (5,08 cm). Der Antrieb sitzt in einem Hardtail, einem Starrrahmen. Dessen Herkunft ist nicht bekannt, er könnte ebenfalls von Ultima sein, denn dort wird ein entsprechender Rahmen angeboten.

Demnach könnte die ikonische Springer-Gabel, eine Bauweise der geschobenen Kurzschwinge, aus der gleichen Quelle stammen. Also könnte die Thunderbolt ein Custombike aus der Kiste direkt von Ultima sein, das von Raiden in China zusammengeschraubt und lackiert wird.

Late Shovel und Early Shovel

Der Name Late Shovel für bestimmte Baujahre des Shovelhead-Motors von Harley-Davidson verweist indirekt auf die Existenz eines Early Shovel. Der wurde von 1966 bis 1970 gebaut und folgte nahtlos auf den Panhead-Motor (1948 – 1965). Der Early Shovel ist in der Basis der Panhead, mit neuen Zylindern und Zylinderköpfen. Von 55 PS auf 63 PS stieg die Leistung, der Hubraum blieb bei 1.200 Kubik.

Erst 1970 bekam der Shovel ein komplett neues Gehäuse und Zahnriemenantrieb, das bis zur Evo-Ära ab 1984 blieb. Historisch gesehen ist der Shovel die am längsten hergestellte Motorfamilie für Harley-Davidson-Motorräder. Fast gleich alt wurde der Twin-Cam-Motor mit 17 Jahren.

Noch länger, gut 44 Jahre hielt sich der alte Flathead als Antrieb spezieller Harleys. Bis 1974 trieb der 750er-Motor noch das Servi-Car an. Im Grunde ein Trike für den Einsatz bei Polizei oder Werkstätten, mit großem Kofferraum, Kofferaufbau oder mit Ladefläche.

Fazit

Raiden stellte in China kürzlich die Thunderbolt TC 120 vor. Ein Old-School-Chopper mit deutlichen Wurzeln in den USA. Auffällig: Der Motor gleicht einem Late Shovel von Harley-Davidson, gebaut zwischen 1970 und 1984. Der V2 sitzt mit Kickstarter-Getriebe in einem starren Rahmen mit einer Springer-Gabel am Lenkkopf.

Nein, Raiden hat nicht einfach alte Ami-Technik kopiert, sondern importiert anscheinend alle wesentlichen Teile vom US-Aftermarket-Hersteller Ultima und schraubt in China die TC 120 zusammen. Entgegen der Erwartung: Billig ist das nicht. In China kostet die Raiden umgerechnet 25.000 Euro, vor Ort auf Niveau von Ducati.