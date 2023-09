Bereits 2021 deutete sich an, was da kommt: Erst ließ sich Royal Enfield den Markennamen "Shotgun" sichern und im Herbst präsentierte der indische Hersteller dann seine Bobber-Studie SG 650 auf der EICMA 2021 . Wenn sich Fahrzeughersteller neue Namen schützen lassen, kann das alles oder nichts bedeuten. Nicht hinter jedem patentierten Namen steht auch wirklich ein Modell. Und als nächstes Serienbike wurde dann auch keine Royal Enfield Shotgun 650 vorgestellt, sondern ein Cruiser: die Super Meteor 650.

Im August 2023 tauchte aber in den Daten der US-Umweltschutzbehörde die Modellbezeichnung Royal Enfield Shotgun 650 auf. Damit steht ohne jeden Zweifel fest: Der Bobber kommt. Und wir vermuten, er kommt bald. Das Concept SG 650 gibt darauf eine gute Vorschau: Einzelsitz, mittig platzierte Fußrasten und ein tieferer, weiter vorn positionierter Lenker als an der Super Meteor.

Da der Name in Europa geschützt wurde, darf man davon ausgehen, dass er auch in Europa genutzt werden soll. Bei den in den letzten jahren vorgestellten Modellen kam der fliegende Floh noch nicht zum Einsatz. Unserer Ansicht nach drängt sich Flea – also Floh – auch nicht unbedingt für ein hubraumstarkes Modell auf. Zwischen 1939 und 1945 produzierte Royal Enfield bereits eine Flying Flea als Motorrad für das britische Militär. Das Bike war mit einem 125 cm³ großen Einzylinder-Zweitaktmotor bestückt.