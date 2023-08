Eine kleine Sensation in der weltweit wichtigen 125er-Klasse ist die Yomi 125 vom chinesischen Piaggio-Partner Zongshen/Zonsen. Sie sieht aus wie ein leicht geschrumpfter Custombike-Chopper. Sogar mit Starrrahmen-Look am Heck. Angetrieben wird sie indes nicht von einem V-Twin, sondern von einem luftgekühlten Einzylinder-Motor mit nur rund 8 PS.

Besonderheit der Yomi 125 ist das stufenlose Automatikgetriebe (CVT), wie von den meisten Rollern bekannt. Auf dieser 125er wird also nicht geschaltet. Ebenso anfängerfreundlich ist das sehr geringe Gewicht – angeblich nur 113 Kilo – sowie die sehr geringe Sitzhöhe mit angeblich nur 65 Zentimeter.

In China kam die Yomi 125 im August 2023 in den Handel, ab umgerechnet 1.300 Euro. Ob und gegebenenfalls wann sie nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt. Dafür müsste zu den Scheibenbremsen ein ABS oder zumindest ein CBS an Bord sein.