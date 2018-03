BMW Boxer Cup 2018

Alle Cup-Motorräder werden in der BMW Motorrad Niederlassung München für den Renneinsatz vorbereitet. Dafür werden Seitenständer, Spiegel, Kennzeichenträger, Blinker und Lichtanlage entfernt. Die BMW R nine T Racer ist jedoch nach der Saison und nach Rückbau zum Originalzustand wieder straßenzulassungsfähig.

Zu den an allen BMW R nine T Racer identischen Umbauten zählen unter anderem ein Gabelumbau und Stoßdämpfer von Wilbers, Zylinderkopfhauben, Motorspoiler und Heckabschluss von Ilmberger, Sportschalldämpfer und Titankrümmer von Akrapovic, BMW Motorrad ABS mit Racing-Software, Brembo-Bremsbeläge, ein Lenkungsdämpfer von Müller Präzision sowie Metzeler-Einheitsreifen. Der luft-/ölgekühlte Boxermotor mit 1.170 ccm Hubraum und 110 PS Leistung bleibt unverändert. Tuning jeglicher Art ist nicht zulässig. Sämtliche technischen Bauteile wie auch Verschleißteile sind exakt vorgegeben und reglementiert. Individualisierungsfreiraum gibt es lediglich bei der optischen Gestaltung in Form von Lackierungen, Folierungen und Aufklebern.

Eine weitere Voraussetzung ist der Erwerb einer der Boxer Cup Sonderversionen des BMW R nineT Racers. Beim Kauf können die Teilnehmer zwischen vier verschiedenen Leistungspaketen wählen. Das Angebot reicht vom Grundpaket, mit dem nur die BMW R nine T Racer erworben wird, bis hin zum VIP-Paket mit Rennservice, Transport des Bikes inklusive Lagerung und Versicherung, Verpflegung am Rennwochenende sowie weiteren Vorteilen. Als Alternative zum Kauf ermöglicht BMW Motorrad auch, ein Rennmotorrad für die komplette Saison 2018 zu mieten.

Das Starterfeld des BMW Motorrad Boxer Cup umfasst in der kommenden Saison 30 Plätze. Neben den Stammstartern werden auf zwei VIP-Maschinen auch prominente Gaststarter an den Rennen teilnehmen. Um die Teilnahme bewerben können sich Fahrer über 18 Jahre, die im Besitz einer nationalen B-Lizenz (oder höher) beziehungsweise einer vergleichbaren Lizenz einer anderen Föderation der FIM sind.

Saison mit 6 Läufen

Die Saison des BMW Motorrad Boxer Cup beginnt am 23./24. Juni im Rahmen des ADAC Classic auf dem Sachsenring. Insgesamt umfasst sie sechs Rennveranstaltungen mit jeweils zwei Rennen. Runde zwei steht am 7./8. Juli im belgischen Zolder auf dem Programm. Es folgen die Rennen in Schleiz (28./29. Juli), auf dem Lausitzring (25./26. August) sowie auf dem legendären TT Circuit im niederländischen Assen (8./9. September). Das Finale wird dann am 29./30. September in Hockenheim ausgetragen.

Wer im BoxerCup mitfahren möchte, kann sich hier einschreiben.