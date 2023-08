50 Jahre nach der Vorstellung der ersten Can-Am Motorräder, also 2022, wurden neue Motorräder von Can-Am angekündigt. Zwar erst für 2024, doch die Ankündigung passte schön zum 50. Jubiläum der Marke. Entwickelt werden zunächst 2 Modelle, beide mit elektrischem Antrieb namens E-Power von Rotax – denn der österreichische Motoren-Hersteller Rotax gehört ebenfalls zum Bombardier-Konzern (BRP). Auf einer Motorradmesse in Montreal wurden die beiden neuen Modelle erstmals Publikum vorgestellt.

Eckdaten liegen bisher nicht vor, doch die ersten Bilder sowie die Bezeichnung E-Power für den elektrischen Rotax-Antrieb lassen ein gewisses Dynamik-Potenzial erwarten, zumindest auf dem Niveau bisheriger Mittelklasse-Motorräder mit Verbrennungsmotoren. Dazu kündigte Can-Am eine Schnelllade-Option (Level 2) an, was maximal 7,6 Kilowatt Ladeleistung entspricht.

Einarmschwinge und moderne Ausstattung

Auf den ersten Bildern ist zu erkennen bei beiden Modellen die einarmige Hinterradschwinge mit integriertem gekapseltem Endantrieb, entweder per Kette oder per Zahnriemen. Optimal, direkt an der Schwingenlagerung ist der Elektro-Motor positioniert und davor, so schwerpunktgünstig wie möglich, das Akku-Pack. Schalthebel und Kupplungshebel sind nicht vorhanden, da nicht erforderlich. Lenkerschalter und großes Display im Cockpit lassen auf moderne Ausstattung schließen.