Einarmschwinge und moderne Ausstattung

Auf den ersten Bildern zu erkennen ist bei beiden Modellen die einarmige Hinterradschwinge mit integriertem gekapseltem Endantrieb, entweder per Kette oder per Zahnriemen. Optimal, direkt an der Schwingenlagerung ist der Elektro-Motor positioniert und davor, so schwerpunktgünstig wie möglich, das Akku-Pack. Schalthebel und Kupplungshebel sind nicht vorhanden, da nicht erforderlich. Lenkerschalter und großes Display im Cockpit lassen auf moderne Ausstattung schließen.