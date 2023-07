In diesem Artikel: China-Kopie der Honda Super Cub – mit elektrischem Antrieb

Cineco B1 E-Classic oder CSC Monterey

Elektro-50er mit bis zu 100 Kilometer Reichweite

Nur 77,5 Kilo mit schmalen Rädern und Trommelbremsen

Als CSC Monterey in den USA ab 2.395 Dollar

Fazit

Die Honda Super Cub ist das meistverkaufte motorisierte Zweirad der Welt. Honda selbst hatte die Super Cub schon vor Jahren in Patentschriften elektrifiziert. Und seit 2023 gibt's tatsächlich die Honda Cub e als Elektro-50er, zunächst nur in Asien. In Europa und in Deutschland bietet Honda aktuell, beziehungsweise nach wie vor die Super Cub C 125 mit sehr sparsamem Viertakt-Einzylinder-Motor an.

China-Kopie der Honda Super Cub – mit elektrischem Antrieb Zongshen, ein großer chinesischer Motorrad- und Roller-Hersteller, produziert eine Kopie der Honda Super Cub – mit elektrischem Antrieb für sein Elektro-Sublabel Cineco. B1 oder E-Classic heißt dieses Modell. US-Importeur CSC nennt es Monterey. In Europa wird es bisher nicht angeboten.

Cineco B1 E-Classic oder CSC Monterey Ob B1, E-Classic oder Monterey – die aktuelle Topversion hat folgende Eckdaten: bürstenloser Elektro-Motor direkt in der Hinterradnabe, Spitzenleistung 2,4 kW (3,3 PS), Dauer-Nennleistung 1,5 kW (2 PS). Damit werden circa 50 km/h Höchstgeschwindigkeit erreicht. Begrenzt auf 45 km/h würde dieses elektrische Kleinkraftrad zur europäischen 50er-Kategorie und Führerscheinklasse AM (in Deutschland je nach Bundesland ab 15 oder ab 16 Jahren) passen. Jedenfalls kann hier mit bis zu 120 Nm Drehmoment am Hinterrad aus dem Stand beschleunigt werden.

Elektro-50er mit bis zu 100 Kilometer Reichweite Weitere technische Daten sind – mit mehr Plastik als Blech – schön leichte 77,5 Kilogramm Fahrzeuggewicht, inklusive Batterie. 9,5 Kilogramm soll das Akku-Pack aus Lithium-Rundzellen (Format 18650) wiegen. Mit 60 Volt und 26 Ah Kapazität, was 1,56 kWh entspricht, soll es bis zu knapp 100 Kilometer Reichweite ermöglichen und dann in 6 bis 8 Stunden an einer Standard-Steckdose aufgeladen werden können.

Nur 77,5 Kilo mit schmalen Rädern und Trommelbremsen Klassisch, einfach und kostengünstig ist das Chassis der Cineco B1 E-Classic aufgebaut: aus Stahlrohren und Stahlprofilen, mit Telegabel vorn und 2 Federbeinen hinten. Gebremst wird – sehr klassisch – mit Trommelbremsen, was für ein leichtes Kleinkraftrad auch heute noch genügt. Schmal sind die Drahtspeichenräder, vorn bereift im Format 70/90-17, hinten 80/90-17. In nur 750 Millimeter Höhe liegen die 2 großzügigen Sitzpolster.

Als CSC Monterey in den USA ab 2.395 Dollar "Schmal" ist auch die Ausstattung, mit klassischem Zündschloss und Zeigertacho. Wobei in neueren Videoaufnahmen ein etwas moderneres Display mit digitalen Anzeigen zu sehen ist. Eine USB-Buchse ist ebenfalls vorhanden. Als CSC Monterey wird die Cineco B1 E-Classic in den USA ab 2.395 Dollar angeboten (Stand Juli 2023). Ob und gegebenenfalls wann sie nach Europa und nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

