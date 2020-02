Mit der Denzel Truvor steht ein neues und in großen Teilen aus Carbon gefertigtes Scrambler-Modell in den Startlöchern, das von East Gem...

Denzel Truvor von East Gem Federleichter Elektro-Scrambler aus Carbon Mit der Denzel Truvor steht ein neues und in großen Teilen aus Carbon gefertigtes Scrambler-Modell in den Startlöchern, das von East Gem...

Elektro