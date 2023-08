In diesem Artikel: Start-up mit Startschwierigkeiten

Lacama 2.0 von Tazzari aus Imola für 2024

150 Elektro-PS, 230 km/h, über 200 km Reichweite

Lacama 2.0 Hypersport und Hyperlight unter 200 Kilo

Alu-Chassis, Komponenten von Öhlins und Brembo

Cockpit mit TFT-Display, variables Bodywork aus dem 3D-Drucker

Fazit

Mit der Italian Volt Lacama – der Name wurde von einem Chamäleon abgeleitet – will der Hersteller seit 2016 ein Elektromotorrad anbieten, das sich auf vielfältige Art und Weise den Wünschen der Käufer anpasst. Nach diversen Designstudien trat die Lacama 2018 ins Prototypen-Stadium ein. In Goodwood, auf dem Festival of Speed, hatten die Italiener ihren ersten öffentlichen Auftritt damit. Vorbestellt werden konnte die Lacama ebenfalls schon seit 2018. Die Reservierungsgebühr lag bei 250 US-Dollar, der Kaufpreis wurde damals mit 38.000 US-Dollar angegeben.

Start-up mit Startschwierigkeiten Doch wie so oft bei Start-ups verzögerte sich der Zeitplan. Auf der EICMA 2021 präsentierte Italian Volt die Serien-Version der Lacama, und die Auslieferung der ersten Kundenfahrzeuge sollte im ersten Quartal 2022 erfolgen. Inzwischen hat Tazzari EV, spezialisiert auf elektrische Fahrzeuge, Italian Volt übernommen und von Mailand zu sich nach Imola geholt. Neue Ansage unter Tazzari-Leitung: Zur EICMA im November 2023 soll die dann wirklich serienreife Lacama 2.0 präsentiert werden.

Lacama 2.0 von Tazzari aus Imola für 2024 Ab März 2024 soll die Lacama 2.0 an Kunden ausgeliefert werden. Aktualisierte Preise nannte Tazzari indes noch nicht. Dafür gab es inzwischen einige Updates bei den technischen Daten: Für den elektrischen Motor in Axialfluss-Bauweise – der nur 11 Kilo wiegen soll – werden nach wie vor 110 kW (150 PS) Spitzenleistung angesagt. Dazu 230 Nm maximales Drehmoment, direkt am per Carbon-Zahnriemen angetriebenen Hinterrad sogar bis zu 774 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit, die bisher auf 200 km/h beschränkt werden sollte, wird neuerdings mit 230 km/h angegeben.

150 Elektro-PS, 230 km/h, über 200 km Reichweite Im "Rocket"-Modus soll die Lacama 2.0 in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Dafür operiert der elektrische Antrieb mit 400 Volt. Akku-Zellen von Samsung, kombiniert mit Steuerelektronik und speziellem Flüssig-Kühlsystem von Tazzari, sollen über 200 Kilometer Reichweite ermöglichen. Neben dem "Rocket"-Modus stehen die Fahrmodi "Sport", "Eco" und "Wet" zur Verfügung. Aufgeladen werden die Akku-Zellen über das integrierte Ladegerät mit 3,3 kW. Laut Tazzari kann die Ladegeschwindigkeit per Smartphone-App eingestellt werden, konkrete Zeitangaben fehlen indes noch.

Lacama 2.0 Hypersport und Hyperlight unter 200 Kilo Nach unten korrigierte Tazzari das Gewicht – beziehungsweise die Angaben zum Gewicht – der Lacama 2.0. Als "Hypersport" mit bis zu 250 Kilometer Reichweite und entsprechend dimensioniertem Akku-Pack soll sie relativ leichte 219 Kilogramm wiegen. Als "Hyperlight" sogar nur 197 Kilogramm, allerdings mit reduzierter Spitzenleistung und weniger Reichweite.

Alu-Chassis, Komponenten von Öhlins und Brembo Rahmen und Hinterradschwinge von Italian Volt sind Aluminium-Komponenten und werden jeweils "nahtlos" aus einem Guss gefertigt. Federbein und Upside-down-Telegabel werden von Öhlins zugeliefert, voll einstellbar. Von Brembo kommen die Bremsen, vorn prestigeträchtig mit zwei 330er-Scheiben und radial montierten Vierkolbenzangen, hinten mit einer 245er-Scheibe und Zweikolbenzange. Für ABS und Schlupfregelung ist eine schräglagenoptimierte, sechsachsige Sensorik vorgesehen. Standard sind die Radformate, bereift mit 120/70-17 vorn und 180/55-17 hinten – wahlweise mit Aluminium- oder Drahtspeichenrädern.

Cockpit mit TFT-Display, variables Bodywork aus dem 3D-Drucker Fürs Cockpit der Lacama 2.0 wird ein farbiges TFT-Display mit 4,3-Zoll-Bildschirmdiagonale und Smartphone-Connectivity vorbereitet. Aus dem 3D-Drucker soll das individuell konfigurierbare Bodywork kommen, je nach Wunsch im Stile eines Naked Bikes, Scramblers oder Café Racers. In insgesamt 22 verschiedenen Farben, mit einem oder zwei Sitzpolstern – jedenfalls made in Imola. Mit Spannung erwartet wird das neu aufzustellende Preisgefüge in Euro oder Dollar, das spätestens auf der EICMA im November 2023 verkündet werden soll.

