Marktüberblick Elektromotorräder in Deutschland Alle erhältlichen E-Motorräder und E-Roller

Seit der Saison 2019 startet neben der MotoGP, der Moto2 und der Moto3 auch die MotoE-Klasse im Rahmen von ausgewählten GP-Wochenenden: 18 Starter sind es in dieser Rennklasse, deren Bikes ausnahmslos auf dem Elektro-Sportmotorrad Energica Ego basieren. Das Geschoss kostet in der Basisvariante ab 27.468 Euro, wiegt rund 260 Kilo und stellt 107 kW (145 PS) Leistung sowie 200 Nm maximales Drehmoment bereit.

Die Elektro-Trial-WM hingegen geht 2019 bereits in die dritte Runde. Mit Yamaha und GasGas sind derzeit zwei Hersteller in dieser Klasse vertreten. Das Elektro-Trial-Bike Yamaha TY-E hat MOTORRAD-Volontärin und Profi-Trialerin Mona Pekarek bereits getestet.

Auf dem Motorradmarkt in Deutschland sieht es ähnlich aus. KTM und Harley sind bislang die einzigen beiden großen Motorradhersteller, die jeweils ein Elektromotorrad im Portfolio haben – Harley-Davidson mit der LiveWire ab September 2019, KTM mit der Freeride-E seit 2014, deren Weiterentwicklung heißt mittlerweile Freeride E-XC.

Harley-Davidson Im Juli sind wir die Serienversion der Harley-Davidson LiveWire gefahren und müssen zugeben: Diese Elektro-Harley aus Milwaukee knallt so dermaßen, wie man es in der Welt der drehfaulen Schütteleisen noch nicht kannte!

Zero bietet derzeit das größte Portfolio in Sachen Elektromotorräder: Zero SR/F, Zero S/SR, Zero DS/DSR, Zero FX sowie Zero FXS gibt es zu Preisen ab 12.190 Euro zu kaufen. Die Zero SR/F ist das aktuellste Modell des amerikanischen Herstellers und kostet ab 20.490 Euro.

Neben den in Deutschland erhältlichen Elektromotorrädern haben wir euch auch einen Überblick über Elektroroller zusammengestellt, wobei wir bei der Auswahl darauf geachtet haben, dass ein Vertriebspartner vor Ort ist und somit Kundendienst sowie Ersatzteilversorgung und Verfügbarkeit gewährleistet sind.