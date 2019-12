Segway Ninebot Apex Elektromotorrad für die CES

Unter der neuen Führung des chinesischen Herstellers Ninebot will Segway sein Portfolio an Elektro-Modellen weiter ausbauen. Für die kommende CES in Las Vegas im Januar 2020 wurde jetzt das Modell Apex angekündigt. Mit der Apex wagt der Anbieter erstmals den Sprung in den Bereich der Motorräder.

Das erste Bild der Apex zeigt ein vollverkleidetes Sportbike mit USD-Gabel, Doppelscheibenbremsanlage mit radial angeschlagenen Sätteln, Aluschwinge und Ein-Mann-Höcker mit üppiger Sportbereifung. Der E-Motor sitzt kurz vor dem Schwingendrehpunkt, der Endantrieb erfolgt über eine Kette. Eine Schaltung scheint nicht vorgesehen zu sein.

Bis zu 200 km/h schnell

Segway selbst nennt die Apex einen Super Scooter. Die bislang veröffentlichten Fahrleistungsdaten sprechen eine andere Sprache. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 200 km/h liegen, das Spurtvermögen wird mit 2,9 Sekunden angegeben. Weitere Angaben zum Antrieb oder der Technik macht Segway noch nicht.

Neben der Apex wird Segway auf der CES noch den selbstbalancierenden Ninebot eScooter T mit App-Fernsteuerung sowie ein Elektro-Enduro-Konzept vorstellen. Dazu gibt es die Serienmodelle Ninebot eScooter und Ninebot eMoped. Der eScooter ist ein klassisch gezeichneter Roller mit bis zu 200 Kilometer Reichweite, das eMoped schafft 25 km/h und bis zu 85 Kilometer.